Dabiz Muñoz fue nombrado como el 'Mejor cocinero del mundo'

Fruto de su creatividad y experimentación en su restaurante DiverXO , el nombramiento para el cocinero español se llevó a cabo en una gala realizada la noche del lunes en Mérida, Yucatán.

“Gracias a todos los cocineros que han hecho la historia de la gastronomía mundial. Gracias a leyendas de la cocina como Arzak, Adrià y Subijana, porque gracias a ellos existe un cocinero como yo, que se ha criado en uno de los países más increíbles de gastronomía del mundo″, fueron las palabras de Dabiz tras ser galardonado.

“Estoy extremadamente feliz, nunca esperé ganar tres veces”, agregó.

Su restaurante insignia DiverXO, ubicado en Madrid, presume de tres estrellas Michelin y está posicionado en el 3º de la lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo.

“Mis restaurantes tienen el ADN de alguien a quien le gusta viajar y descubrir cosas. Cuando vengo a México, me gusta explorar ingredientes, entender los procesos y que sean ellos mismos los que me inspiren. Aprender los cómos y los porqués. Eso es inspiración”, había contado anteriormente en entrevista exclusiva para Life and Style.

El segundo y tercer lugar del The Best Chef Awards 2023 fueron para el español Albert Adrià y la eslovena Ana Roš, respectivamente.

Mexicanos en The Best Chef Awards 2023

Los chefs mexicanos tampoco se quedaron atrás, pues en la codiciada lista figuran:

23º Jorge Vallejo por Quintonil en la Ciudad de México

38º Santiago Lastra por KOL en Londres

59º Karime López por Osteria Gucci en Florencia

70º Francisco Ruano por Alcalde en Guadalajara

Y el premio a "Mejor cocinero local" fue compartido para Roberto Solís de Néctar y Wilson Alonzo de Ya’axché.