Shakira ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

Shakira regresa al Zócalo de CDMX con concierto gratuito

A través de un video publicado en sus redes sociales, Shakira aseguró que el concierto gratuito que ofrecerá en el Cento Histórico de la capital es para agradecer el acompañamiento de sus fans mexicanos a lo largo de su carrera.

"Ustedes me han dado tanto, tanto, que ojalá yo pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado. Así que quiero darles las gracias a todos los que van a hacer posible este evento. ¡Los quiero mucho, mucho, mucho y nos vemos pronto!", dijo la cantante colombiana en el video.

El concierto se realizará el próximo domingo 1 de marzo a las 20:00 horas.

Para que Shakira regrese al Zócalo han pasado 19 años. "¡México lindo! ¿Se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Quiero contarles que esa experiencia se va a repetir", anunció en su video.

Mira el anuncio completo de Shakira en el Zócalo:

En 2007, durante la gira del disco Fijación Oral I, la cantante se presentó en el Centro de la ciudad y, según datos oficiales, reunió a 210,000 personas, quitándole el récord que en ese entonces tenía Café Tacvba.