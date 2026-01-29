Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Música

El récord Guinness de Shakira: ser la artista latina más taquillera de la historia

Con ‘Las mujeres Ya No Lloran Tour’, la cantante colombiana rompió récords mundiales de ventas.
jue 29 enero 2026 04:52 PM
Foto de Shakira lanzando una chamarra blanca al escenario durante su concierto en Las Vegas en junio de 2025
Shakira le robó el récord a Luis Miguel y ahora es la artista latina más taquilla de la historia. (Foto: Ethan Miller/Getty Images)

Sus caderas no mienten y vaya que facturan: con su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira rompió un récord Guinnes y se convirtió en la artista latina más taquillera de la historia.

Publicidad

Con un tour de 86 shows, 3.3 millones de boletos vendidos y ganancias acumuladas de más de 421.6 millones de dólares, la cantante colombiana le robó su lugar a Luis Miguel, según informó Billboard Boxcore .

Te puede interesar:

Cómo la cultura pop de los 80 sigue marcando las tendencias de hoy
Música

Cómo la cultura pop de los 80 sigue marcando las tendencias de hoy

En una entrevista para el medio estadounidense, Shakira aseguró que obtener el récord Guinness “es un nuevo hito para mí”, sobre todo al considerar que otros grandes artistas de América Latina han hecho giras por toda la región y España. “Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento es algo increíble”, dijo.

Solo puedo estar agradecida por la letalidad y la pasión de mis fans, quienes dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estará sucediendo.
Shakira
Shakira abre nuevas fechas en México y estos son los precios y fechas de preventas

El récord anterior lo mantenía Luis Miguel, con el tour de 2023-2024 que lo devolvió a los escenarios y que recaudó 409.5 millones de dólares y vendió 2.9 millones de boletos. Mientras que Shakira superó esa cifra el 11 de diciembre pasado, con su concierto en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires llegó a una recaudación acumulada de 410.3 millones de dólares, después ofreció dos shows más en Argentina y tres más en Estados Unidos.

Te puede interesar:

imagen art collage de un reproductor de discos viniles reproduciendo música
Música

Regalar un vinilo ya no es nostalgia: es el nuevo lujo cultural

Publicidad

Además, a la colombiana todavía le restan varias fechas en distintos países de América Latina, incluido México a finales de febrero.

Recomendamos:

helado negro concierto foro indie rocks
Música

Perfil | Helado Negro: Tomar las riendas de la industria no necesita letras grandilocuentes

Las ventas de Shakira gracias a ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’

Según Billboard Boxcore, la cantante alcanzó el récord Guinness con las dos etapas de su gira mundial:

PRIMERA ETAPA

  • — América Latina: recaudación de 144.4 mdd y 1.2 millones de boletos vendidos en 25 shows.
  • — Estados Unidos y Canadá: recaudación de 103.6 mdd y 690,540 boletos vendidos en 22 shows.

SEGUNDA ETAPA

  • — América Latina: recaudación de 169.2 mdd y 1.37 millones de boletos vendidos en 36 shows.
  • — Hollywood, Florida: recaudación de 4.4 mdd y 18,615 boletos vendidos en tres shows.

A lo largo de 2026, Shakira todavía realizará algunos conciertos.

Publicidad

Tags

Shakira Guinness World Records Conciertos

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad