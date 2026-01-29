Sus caderas no mienten y vaya que facturan: con su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira rompió un récord Guinnes y se convirtió en la artista latina más taquillera de la historia.
El récord Guinness de Shakira: ser la artista latina más taquillera de la historia
Con un tour de 86 shows, 3.3 millones de boletos vendidos y ganancias acumuladas de más de 421.6 millones de dólares, la cantante colombiana le robó su lugar a Luis Miguel, según informó Billboard Boxcore .
Te puede interesar:
En una entrevista para el medio estadounidense, Shakira aseguró que obtener el récord Guinness “es un nuevo hito para mí”, sobre todo al considerar que otros grandes artistas de América Latina han hecho giras por toda la región y España. “Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento es algo increíble”, dijo.
Solo puedo estar agradecida por la letalidad y la pasión de mis fans, quienes dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estará sucediendo.
El récord anterior lo mantenía Luis Miguel, con el tour de 2023-2024 que lo devolvió a los escenarios y que recaudó 409.5 millones de dólares y vendió 2.9 millones de boletos. Mientras que Shakira superó esa cifra el 11 de diciembre pasado, con su concierto en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires llegó a una recaudación acumulada de 410.3 millones de dólares, después ofreció dos shows más en Argentina y tres más en Estados Unidos.
Te puede interesar:
Además, a la colombiana todavía le restan varias fechas en distintos países de América Latina, incluido México a finales de febrero.
Recomendamos:
Las ventas de Shakira gracias a ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’
Según Billboard Boxcore, la cantante alcanzó el récord Guinness con las dos etapas de su gira mundial:
PRIMERA ETAPA
- — América Latina: recaudación de 144.4 mdd y 1.2 millones de boletos vendidos en 25 shows.
- — Estados Unidos y Canadá: recaudación de 103.6 mdd y 690,540 boletos vendidos en 22 shows.
SEGUNDA ETAPA
- — América Latina: recaudación de 169.2 mdd y 1.37 millones de boletos vendidos en 36 shows.
- — Hollywood, Florida: recaudación de 4.4 mdd y 18,615 boletos vendidos en tres shows.
A lo largo de 2026, Shakira todavía realizará algunos conciertos.