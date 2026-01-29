El récord Guinness de Shakira: ser la artista latina más taquillera de la historia

Con un tour de 86 shows, 3.3 millones de boletos vendidos y ganancias acumuladas de más de 421.6 millones de dólares, la cantante colombiana le robó su lugar a Luis Miguel, según informó Billboard Boxcore .

En una entrevista para el medio estadounidense, Shakira aseguró que obtener el récord Guinness “es un nuevo hito para mí”, sobre todo al considerar que otros grandes artistas de América Latina han hecho giras por toda la región y España. “Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento es algo increíble”, dijo.

Solo puedo estar agradecida por la letalidad y la pasión de mis fans, quienes dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estará sucediendo. Shakira

El récord anterior lo mantenía Luis Miguel, con el tour de 2023-2024 que lo devolvió a los escenarios y que recaudó 409.5 millones de dólares y vendió 2.9 millones de boletos. Mientras que Shakira superó esa cifra el 11 de diciembre pasado, con su concierto en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires llegó a una recaudación acumulada de 410.3 millones de dólares, después ofreció dos shows más en Argentina y tres más en Estados Unidos.