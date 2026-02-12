Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Música

Hilary Duff regresa a México: fecha, preventa y todo lo que se sabe…

La intérprete de “Roommates” ofrecerá un show en CDMX como parte de su lucky me tour. Acá los detalles para que no te la pierdas.
jue 12 febrero 2026 04:21 PM
Hilary Duff regresa a México: fecha, preventa y más detalles
Hilary Duff regresa a los escenarios a lo grande tras casi dos décadas y visitará México para presentar su lucky me tour. (Cortesía Ocesa)

A pocos días de estrenarse su álbum luck… or something, la estrella del pop Hilary Duff anunció oficialmente su regreso a los escenarios a nivel mundial tras casi dos décadas, esta vez con el “lucky me tour” y por supuesto ofrecerá un concierto en México. Acá te decimos cuándo, la fecha de preventa y todo lo que se sabe.

Publicidad

Su gira mundial abarcará siete países; dará inicio el próximo 22 de junio con shows en Estados Unidos, posteriormente se presentará en Canadá, México, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

Concierto de Hilary Duff en México

¿Pero qué hay de su visita a México? Tendrás que esperar mucho tiempo para verla pero poco para ahorrar.

La cantante y compositora se presentará en la CDMX el próximo 13 de febrero de 2027. La cita será en el Palacio de los Deportes.

Te puede interesar:

2024 Coachella Valley Music And Arts Festival - Weekend 1 - Day 1
Música

Shakira en CDMX 2026: ¿Aún hay boletos para su concierto?

Publicidad

Preventa

La intérprete de Mature y What Dreams Are Made Of, tendrá una preventa exclusiva el próximo jueves 19 de febrero a partir de las 10:00 am tiempo centro de México. Para acceder tendrás que registrarte en este link antes del lunes 16 de febrero.

También, los clientes Banamex podrán acceder a una preventa exclusiva a partir del Marte 17 de febrero a partir de las 09:00 am tiempo centro de México. Adicional, habrá otra venta especial al día siguiente a partir de las 11:00 am.

Y si no alcanzas boleto en dichas preventas, no te preocupes porque tendrás otra oportunidad en la venta general el próximo viernes 20 de febrero a partir de las 11:00 am.

No te pierdas:

¿Zyan Malik lanza indirecta a Harry Styles por el precio de sus boletos? De esto va la polémica
Música

¿Zayn Malik lanza indirecta a Harry Styles por el precio de sus boletos? De esto va la polémica

Precio de boletos

Hasta el momento no se ha dado a conocer cuánto costarán los boletos para el concierto de Hilary Duff en CDMX, sin embargo no se descarta que lo anuncien en los próximos días.

Publicidad

Tags

Hilary Duff Ticketmaster Conciertos

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad