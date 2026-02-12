A pocos días de estrenarse su álbum luck… or something, la estrella del pop Hilary Duff anunció oficialmente su regreso a los escenarios a nivel mundial tras casi dos décadas, esta vez con el “lucky me tour” y por supuesto ofrecerá un concierto en México. Acá te decimos cuándo, la fecha de preventa y todo lo que se sabe.
Hilary Duff regresa a México: fecha, preventa y todo lo que se sabe…
Su gira mundial abarcará siete países; dará inicio el próximo 22 de junio con shows en Estados Unidos, posteriormente se presentará en Canadá, México, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.
Concierto de Hilary Duff en México
¿Pero qué hay de su visita a México? Tendrás que esperar mucho tiempo para verla pero poco para ahorrar.
La cantante y compositora se presentará en la CDMX el próximo 13 de febrero de 2027. La cita será en el Palacio de los Deportes.
Preventa
La intérprete de Mature y What Dreams Are Made Of, tendrá una preventa exclusiva el próximo jueves 19 de febrero a partir de las 10:00 am tiempo centro de México. Para acceder tendrás que registrarte en este link antes del lunes 16 de febrero.
También, los clientes Banamex podrán acceder a una preventa exclusiva a partir del Marte 17 de febrero a partir de las 09:00 am tiempo centro de México. Adicional, habrá otra venta especial al día siguiente a partir de las 11:00 am.
Y si no alcanzas boleto en dichas preventas, no te preocupes porque tendrás otra oportunidad en la venta general el próximo viernes 20 de febrero a partir de las 11:00 am.
Precio de boletos
Hasta el momento no se ha dado a conocer cuánto costarán los boletos para el concierto de Hilary Duff en CDMX, sin embargo no se descarta que lo anuncien en los próximos días.