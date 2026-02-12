Hilary Duff regresa a México: fecha, preventa y todo lo que se sabe…

Su gira mundial abarcará siete países; dará inicio el próximo 22 de junio con shows en Estados Unidos, posteriormente se presentará en Canadá, México, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

Concierto de Hilary Duff en México

¿Pero qué hay de su visita a México? Tendrás que esperar mucho tiempo para verla pero poco para ahorrar.

La cantante y compositora se presentará en la CDMX el próximo 13 de febrero de 2027. La cita será en el Palacio de los Deportes.