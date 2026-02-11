Shakira en CDMX 2026: ¿Aún hay boletos para su concierto?

Recordemos que la intérprete de "Días de enero” y “Loba” agotó 12 fechas en el Estadio GNP Seguros el año pasado —un logro sin precedentes— y que dejó un total de 780 mil asistentes en esas fechas.

Ahora, la cantante colombiana vuelve a México con tres presentaciones en febrero, por supuesto a CDMX pero también visitará Mérida, Yucatán y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En el caso de la capital mexicana se presentará el próximo viernes 27 de febrero en el Estadio GNP Seguros. Y tenemos buenas noticias para ti porque todavía hay boletos a través de Ticketmaster para esta nueva fecha.

Sin embargo, no hay boletos disponibles en todas las secciones. De hecho, las que son más económicas ya están agotadas. En el caso de “General B”, “GNP” y las que conforman los alrededores del escenarios aún cuenta con asientos disponibles.