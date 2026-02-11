Publicidad

Shakira en CDMX 2026: ¿Aún hay boletos para su concierto?

La intérprete de “Días de enero” regresa a la capital mexicana para ofrecer otro show de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. ¿Aún hay boletos? Te contamos.
mié 11 febrero 2026 04:31 PM
2024 Coachella Valley Music And Arts Festival - Weekend 1 - Day 1
Shakira. (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Coachella)

Shakira sigue facturando con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” y prueba de ello es su regreso a la CDMX con un nuevo concierto este 2026. Si no alcanzaste boleto para verla en alguno de sus shows en el país el año pasado o quieres revivir su repertorio a todo pulmón, acá te damos los detalles para que no te la pierdas.

Recordemos que la intérprete de "Días de enero” y “Loba” agotó 12 fechas en el Estadio GNP Seguros el año pasado —un logro sin precedentes— y que dejó un total de 780 mil asistentes en esas fechas.

Ahora, la cantante colombiana vuelve a México con tres presentaciones en febrero, por supuesto a CDMX pero también visitará Mérida, Yucatán y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En el caso de la capital mexicana se presentará el próximo viernes 27 de febrero en el Estadio GNP Seguros. Y tenemos buenas noticias para ti porque todavía hay boletos a través de Ticketmaster para esta nueva fecha.

Sin embargo, no hay boletos disponibles en todas las secciones. De hecho, las que son más económicas ya están agotadas. En el caso de “General B”, “GNP” y las que conforman los alrededores del escenarios aún cuenta con asientos disponibles.

En este link de Ticketmaster puedes consultar los precios de cada uno.

Y como Shakira no quiere dejar a nadie sin cantar con ella, la estrella ofrecerá un megashow gratis en Río de Janeiro, se dio a conocer este miércoles. Con esto, la artista sigue los pasos de Madonna y Lady Gaga.

Protagonizará el evento “Todo mundo no Río”, que ya tuvo a dichas cantantes en Copacabana anteriormente, a Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025.

