La revancha se cumplió: Seahawks apalea 29-13 a los Pats y ganan el Super Bowl LX

Seattle, que llegaba como favorito al duelo en Santa Clara, California, impuso su ley con la mejor defensa del campeonato, que arruinó el intento de los Patriots de ganar su primer Super Bowl desde la marcha de Tom Brady en 2020.

Finalista inesperado, New England vivió una noche de pesadilla cuando pugnaba por un séptimo título de la liga de futbol americano ( NFL ), con el que hubiera roto su empate con los Pittsburgh Steelers aupándose como la franquicia más ganadora.

El pateador de los Seahawks , Jason Myers, rompió el récord de un Super Bowl con cinco goles de campo mientras Andy Borregales, primer venezolano en una final de NFL, anotó el punto adicional del primer touchdown de los Patriots, cuando caían ya por 19-0.

Drake Maye, el joven mariscal de campo de los Patriots, llegó a 295 yardas y dos touchdowns de pase pero también cometió dos costosas intercepciones frente al maestro Brady, el líder de los seis anillos de New England entre 2002 y 2019.