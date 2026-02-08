Publicidad

Deportes

La revancha se cumplió: Seahawks apalea 29-13 a los Pats y ganan el Super Bowl LX

El equipo de Seattle se impuso desde el primer cuarto a unos Patriotas que no lograron defenderse y logró la revancha esperada desde 2015.
dom 08 febrero 2026 09:28 PM
Seattle Seahawks derrota a New England Patriots y gana el Super Bowl LX
Los Seattle Seahawks se coronaron campeones del Super Bowl LX este domingo 08 de febrero en Santa Clara, California. (Thearon W. Henderson/Getty Images)

Los Seattle Seahawks se llevaron este domingo 8 de febrero su segundo título en la NFL tras vencer con un contundente 29-13 a los New England Patrios en el Super Bowl LX .

Seattle, que llegaba como favorito al duelo en Santa Clara, California, impuso su ley con la mejor defensa del campeonato, que arruinó el intento de los Patriots de ganar su primer Super Bowl desde la marcha de Tom Brady en 2020.

Finalista inesperado, New England vivió una noche de pesadilla cuando pugnaba por un séptimo título de la liga de futbol americano ( NFL ), con el que hubiera roto su empate con los Pittsburgh Steelers aupándose como la franquicia más ganadora.

El pateador de los Seahawks , Jason Myers, rompió el récord de un Super Bowl con cinco goles de campo mientras Andy Borregales, primer venezolano en una final de NFL, anotó el punto adicional del primer touchdown de los Patriots, cuando caían ya por 19-0.

Drake Maye, el joven mariscal de campo de los Patriots, llegó a 295 yardas y dos touchdowns de pase pero también cometió dos costosas intercepciones frente al maestro Brady, el líder de los seis anillos de New England entre 2002 y 2019.

A sus 23 años, el talentoso Maye aspiraba a ser el quarterback más joven en ganar el título pero la gloria se la quedó Sam Darnold, de 28, que se cobró todas las cuentas pendientes de una carrera en la que fue constantemente subestimado.

El mariscal de campo, que transitó por cuatro equipos antes de afianzarse en Seattle, registró 202 yardas y un touchdown de pase.

El triunfo fue también una revancha de los Seahawks por su derrota ante los Patriots de Brady en el Super Bowl de 2015.

Super Bowl NFL Seattle Seahawks New England Patriots
