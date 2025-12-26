“Discreto, intenso, intuitivo, constante y de una inmensa creatividad, Teddy era un corazón cálido y una parte esencial de la historia de The Cure. Lo extrañaremos mucho”, señaló la banda en el comunicado publicado en su sitio web oficial.

Bamonte se unió formalmente a The Cure en 1990, tras varios años como parte del equipo técnico, y permaneció en la alineación hasta 2004. En 2022, regresó al grupo para una nueva etapa de concierto

El papel clave de Perry Bamonte en la evolución de The Cure

Si bien Robert Smith es la figura más reconocida al hablar de The Cure, Perry Bamonte fue una parte fundamental en la evolución sonora de la banda. Entre 1984 y 1990, el guitarrista fue parte del staff técnico del grupo y al unirse a la alineación principal pasó por dos etapas en las que tocó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado.

Durante su primera etapa con la banda, entre 1990 y 2004, Bamonte participó en más de 400 conciertos. Cuando regresó, entre 2022 y 2023, actuó en alrededor de 90 presentaciones, según compartió la propia agrupación.

Álbumes en los que participó Perry Bamonte

The Cure destacó que Teddy colaboró en la creación de varios de sus álbumes, como:

- Wish (1992)

- Wild Mood Swings (1996)

- Bloodflowers (2000)

- Acoustic Hits (2001)

- The Cure (2004)

Las canciones de The Cure que Perry Bamonte ayudó a componer

Algunas de las canciones más significativas que Teddy co compuso junto a sus compañeros de banda, como Robert Smith, son:

“Trust”

Álbum: Wish

Letra:

There's no-one left in the world

That I can hold onto

There is really no-one left at all

There is only you

And if you leave me now

You leave all that we were

Undone

“This is a lie”

Álbum: Wild Mood Swings

Letra:

However unsure

However unwise

Day after day play out our lives

However confused

Pretending to know to the end

“Anniversary”

Álbum: The Cure

Letra:

There was a moment

There always is

When time stood still

And always was this...

One endless moment

You turn in pain

And I always let you go

Over and over again...

Hoy, sin Perry Bamonte, la banda que dio forma al rock gótico a partir de los 80 queda incompleta.