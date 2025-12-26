El legendario Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, murió a los 65 años tras “una breve enfermedad durante la Navidad”, informó la banda británica en un comunicado. El músico, conocido cariñosamente como Teddy, fue una figura clave en distintas etapas del grupo y colaboró en algunos de sus álbumes más importantes.
Murió Perry Bamonte, el discreto arquitecto del sonido de The Cure
“Discreto, intenso, intuitivo, constante y de una inmensa creatividad, Teddy era un corazón cálido y una parte esencial de la historia de The Cure. Lo extrañaremos mucho”, señaló la banda en el comunicado publicado en su sitio web oficial.
Bamonte se unió formalmente a The Cure en 1990, tras varios años como parte del equipo técnico, y permaneció en la alineación hasta 2004. En 2022, regresó al grupo para una nueva etapa de concierto
El papel clave de Perry Bamonte en la evolución de The Cure
Si bien Robert Smith es la figura más reconocida al hablar de The Cure, Perry Bamonte fue una parte fundamental en la evolución sonora de la banda. Entre 1984 y 1990, el guitarrista fue parte del staff técnico del grupo y al unirse a la alineación principal pasó por dos etapas en las que tocó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado.
Durante su primera etapa con la banda, entre 1990 y 2004, Bamonte participó en más de 400 conciertos. Cuando regresó, entre 2022 y 2023, actuó en alrededor de 90 presentaciones, según compartió la propia agrupación.
Álbumes en los que participó Perry Bamonte
The Cure destacó que Teddy colaboró en la creación de varios de sus álbumes, como:
- - Wish (1992)
- - Wild Mood Swings (1996)
- - Bloodflowers (2000)
- - Acoustic Hits (2001)
- - The Cure (2004)
Las canciones de The Cure que Perry Bamonte ayudó a componer
Algunas de las canciones más significativas que Teddy co compuso junto a sus compañeros de banda, como Robert Smith, son:
“Trust”
Álbum: Wish
Letra:
There's no-one left in the world
That I can hold onto
There is really no-one left at all
There is only you
And if you leave me now
You leave all that we were
Undone
“This is a lie”
Álbum: Wild Mood Swings
Letra:
However unsure
However unwise
Day after day play out our lives
However confused
Pretending to know to the end
“Anniversary”
Álbum: The Cure
Letra:
There was a moment
There always is
When time stood still
And always was this...
One endless moment
You turn in pain
And I always let you go
Over and over again...
Hoy, sin Perry Bamonte, la banda que dio forma al rock gótico a partir de los 80 queda incompleta.