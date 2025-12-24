Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Música

El vinilo como objeto de lujo: por qué regalar música física volvió a ser un ritual

Las ventas récord de vinilos confirman una tendencia cultural: regalar discos físicos es hoy una forma de consumo consciente y valor simbólico.
mié 24 diciembre 2025 07:35 PM
imagen art collage de un reproductor de discos viniles reproduciendo música
Hablemos del regreso del vinilo y por qué regalar música física se convirtió en un gesto de lujo. (Foto collage: anton5146/Getty Images)

En una era definida por la intangibilidad del streaming y el consumo efímero, el formato físico se ha consolidado como un objeto de lujo y un refugio para la atención plena. Regalar un disco en 2025 no es un acto de nostalgia romántica, sino una decisión estética y cultural basada en la tangibilidad, este fenómeno se sustenta en cifras sólidas de la industria: la RIAA (Recording Industry Association of America) confirmó en su informe de mediados de 2024 que las ventas de vinilos han crecido ininterrumpidamente durante 17 años, superando en ingresos a las ventas de CD por un margen significativo.

Publicidad

Nos guste o no, el objeto musical ha vuelto a tener un valor emocional y simbólico que el archivo digital no puede emular, convirtiéndose en una pieza de colección que otorga valor añadido a quien la posee y a quien la regala.

Más sobre música:

Festivales de música en México 2026: fechas, sedes y carteles confirmados
Música

Que siga la fiesta: los festivales de música ya confirmados para 2026

El valor de regalar un LP de artistas contemporáneos como Sam Fender (People Watching), Lady Gaga (Mayhem) o Sabrina Carpenter (Short N’ Sweet) reside en la recuperación del ritual. A diferencia del consumo digital, mediado por la reproducción aleatoria y el salto constante de pistas, el formato físico exige una participación activa: preparar el equipo, observar el arte de tapa y dedicar tiempo a la escucha de una obra completa de principio a fin.

Este mercado ha desarrollado un valor de inversión. Plataformas como Discogs reportan que las ediciones especiales y box sets de bandas con alta identidad visual, como King Gizzard & The Lizard Wizard, mantienen o incrementan su valor de mercado hasta en un 40% anual debido a su escasez y calidad de manufactura, pues ya no es solo música, es un activo cultural que se aprecia con el tiempo.

Te interesa leer:

Foto de Shakira vestida de morado en el escenario mientras canta en su tour Las mujeres ya no lloran
Música

Best of the Best | Las 5 giras que revolucionaron al mundo de la música

Elegir música física es, en última instancia, proponer una relación distinta con el tiempo y el espacio. Al obsequiar un álbum, se entrega un ancla temporal que vincula el sonido con un momento compartido, el ritual de colocar la aguja y dejar correr un lado completo promueve una relación de respeto hacia el proceso creativo del artista, eliminando la distracción de las notificaciones digitales, este gesto aleja a la música de la transitoriedad del algoritmo y la sitúa en el plano de lo permanente.

Te recomendamos:

imagine dragons mexico 2025
Música

Entrevista | Detrás de Imagine Dragons: Mitchell Schellenger transforma conciertos en experiencias

Regalar un disco es invitar a alguien a detenerse, a elegir un momento y un espacio para la contemplación. Así, el objeto físico deja de ser solo un soporte de audio para convertirse en un testimonio de cuidado y atención y como decía en un principio: en un mundo saturado de estímulos fugaces, la profundidad de la experiencia estética requiere de una pausa deliberada, transformando un simple regalo en una experiencia de vida duradera y significativa.

10 vinilos esenciales para regalar y crear un ritual

  • XX - The XX
  • Buena Vista Social Club - Buena Vista Social Club
  • In Rainbows - Radiohead
  • Songs Of Leonard Cohen - Leonard Cohen
  • Reflektor - Arcade Fire
  • Selected Ambient Works 85 - 92 - Aphex Twin
  • Volta - Björk
  • Low - David Bowie
  • Cancionera - Natalia Lafourcade
  • Flower Boy - Tyler The Creator
Publicidad

Tags

Vinilos Navidad

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad