Y es que entre regresos inesperados, shows monumentales y estadios llenos, 2025 fue un año de euforia colectiva. Estas giras no solo hicieron vibrar al público: cambiaron la conversación sobre lo que significa un concierto en la era moderna.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour - Bad Bunny

Bad Bunny tuvo uno de los años más impactantes de su carrera. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Getty Images)

El conejo malo transformó las residencias y regresó al Coliseo de Puerto Rico, el Choli, epicentro de su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Con una producción monumental que redefinió el show de estadio, fusionó géneros y arte visual de manera impecable, coronándose como el artista más influyente de nuestra era. ¿Y las ocho fechas en México? Una prueba irrefutable de su poder en la industria.

Live ‘25 - Oasis

La gira que nadie esperaba, pero que todo el mundo deseaba: Oasis superó cualquier expectativa con su tour. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

La reunión imposible se hizo realidad. Los hermanos Gallagher dejaron atrás décadas de disputas y, con sus himnos britpop llenos de potencia y nostalgia, demostraron que no solo Taylor Swift puede agotar giras.

The Mayhem Ball Tour - Lady Gaga

Lady Gaga inició en México su gira internacional y prometió volver. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Gaga vuelve a sus raíces: el caos artístico y la provocación. Un espectáculo inmersivo que fusiona moda, teatro y música en una experiencia vanguardista, un performance art llevado a escala masiva.

Tour 2025 - Zoé

Zoé agotó las seis fechas de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Titanes del rock mexicano, su inesperada gira se volvió un hito: más de 360,000 boletos en cinco fechas confirman la consagración de su sonido, la vigencia del género y la gloria de una época inolvidable.

Las mujeres ya no lloran World Tour - Shakira

Shakira rompió récords de asistencia en México. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)