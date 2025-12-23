El 2025 nos demostró que un concierto es más que solo música, pues puede ser una instalación de arte masiva, una pasarela de alta costura y un ritual colectivo. Desde el regreso triunfal del britpop hasta la vanguardia caribeña que conquistó estadios globales, los escenarios de este año dictaron la conversación cultural en redes sociales y las mejores giras del año. Esta es la curaduría definitiva de los tours que rompieron récords y transformaron el entretenimiento en historia viva.
Best of the Best | Las 5 giras que revolucionaron al mundo de la música
Y es que entre regresos inesperados, shows monumentales y estadios llenos, 2025 fue un año de euforia colectiva. Estas giras no solo hicieron vibrar al público: cambiaron la conversación sobre lo que significa un concierto en la era moderna.
Te recomendamos:
DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour - Bad Bunny
El conejo malo transformó las residencias y regresó al Coliseo de Puerto Rico, el Choli, epicentro de su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Con una producción monumental que redefinió el show de estadio, fusionó géneros y arte visual de manera impecable, coronándose como el artista más influyente de nuestra era. ¿Y las ocho fechas en México? Una prueba irrefutable de su poder en la industria.
Live ‘25 - Oasis
La reunión imposible se hizo realidad. Los hermanos Gallagher dejaron atrás décadas de disputas y, con sus himnos britpop llenos de potencia y nostalgia, demostraron que no solo Taylor Swift puede agotar giras.
The Mayhem Ball Tour - Lady Gaga
Gaga vuelve a sus raíces: el caos artístico y la provocación. Un espectáculo inmersivo que fusiona moda, teatro y música en una experiencia vanguardista, un performance art llevado a escala masiva.
Tour 2025 - Zoé
Titanes del rock mexicano, su inesperada gira se volvió un hito: más de 360,000 boletos en cinco fechas confirman la consagración de su sonido, la vigencia del género y la gloria de una época inolvidable.
Las mujeres ya no lloran World Tour - Shakira
El regreso de una reina. Shakira convirtió 2025 en parte de su historia , en un himno de poder, con un espectáculo impecable lleno de éxitos eternos y algunas sorpresas memorables.