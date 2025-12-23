Publicidad

Best of the Best | Las 5 giras que revolucionaron al mundo de la música

Entre Bad Bunny, Oasis y Shakira, este año la música hizo vibrar estadios enteros y cientos de miles de personas se entregaron a la euforia compartida. Estas son las giras más impactantes de 2025.
mar 23 diciembre 2025 09:27 AM
Foto de Shakira vestida de morado en el escenario mientras canta en su tour Las mujeres ya no lloran
Las giras de 2025 reunieron a millones de personas en estadios de todo el mundo y marcaron un punto de inflexión en la industria de la música en vivo. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

El 2025 nos demostró que un concierto es más que solo música, pues puede ser una instalación de arte masiva, una pasarela de alta costura y un ritual colectivo. Desde el regreso triunfal del britpop hasta la vanguardia caribeña que conquistó estadios globales, los escenarios de este año dictaron la conversación cultural en redes sociales y las mejores giras del año. Esta es la curaduría definitiva de los tours que rompieron récords y transformaron el entretenimiento en historia viva.

Y es que entre regresos inesperados, shows monumentales y estadios llenos, 2025 fue un año de euforia colectiva. Estas giras no solo hicieron vibrar al público: cambiaron la conversación sobre lo que significa un concierto en la era moderna.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour - Bad Bunny

Foto de Bad Bunny durante uno de sus conciertos en Puerto Rico
Bad Bunny tuvo uno de los años más impactantes de su carrera. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Getty Images)

El conejo malo transformó las residencias y regresó al Coliseo de Puerto Rico, el Choli, epicentro de su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Con una producción monumental que redefinió el show de estadio, fusionó géneros y arte visual de manera impecable, coronándose como el artista más influyente de nuestra era. ¿Y las ocho fechas en México? Una prueba irrefutable de su poder en la industria.

Live ‘25 - Oasis

mejores-conciertos-de-2025-oasis.jpg
La gira que nadie esperaba, pero que todo el mundo deseaba: Oasis superó cualquier expectativa con su tour. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

La reunión imposible se hizo realidad. Los hermanos Gallagher dejaron atrás décadas de disputas y, con sus himnos britpop llenos de potencia y nostalgia, demostraron que no solo Taylor Swift puede agotar giras.

The Mayhem Ball Tour - Lady Gaga

Lady Gaga inició en México su gira internacional y prometió volver. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Gaga vuelve a sus raíces: el caos artístico y la provocación. Un espectáculo inmersivo que fusiona moda, teatro y música en una experiencia vanguardista, un performance art llevado a escala masiva.

Tour 2025 - Zoé

mejores-conciertos-de-2025-zoe.jpg
Zoé agotó las seis fechas de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

Titanes del rock mexicano, su inesperada gira se volvió un hito: más de 360,000 boletos en cinco fechas confirman la consagración de su sonido, la vigencia del género y la gloria de una época inolvidable.

Las mujeres ya no lloran World Tour - Shakira

mejores-conciertos-de-2025-shakira.jpg
Shakira rompió récords de asistencia en México. (Diseño: Pamela Jarquin Rojas | Foto: Cortesía)

El regreso de una reina. Shakira convirtió 2025 en parte de su historia , en un himno de poder, con un espectáculo impecable lleno de éxitos eternos y algunas sorpresas memorables.

