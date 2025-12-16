Ir a un festival de música es mucho más que escuchar a tus bandas favoritas (y algunas nuevas) en vivo: es preparar desde qué vestir hasta esperar los horarios, sentir la emoción, escuchar una y otra vez las canciones que esperas de los set list y, por supuesto, descubrir artistas que después se convierten en tus favoritos. Si eres amante de la música como nosotros, este calendario de festivales en México 2026 seguro te interesa.
Que siga la fiesta: los festivales de música ya confirmados para 2026
Calendario de festivales de música en México 2026
El primer trimestre del año ya está lleno, los boletos ya están a la venta y los carteles ya se revelaron. ¿Listo?
ENERO
- DAY ZERO
10 de enero | Tulum
Este festival de música electrónica inaugura el año en la Riviera Maya con djs como Nicola Cruz, Silvie Loto y Rigo Polar, entre otros. Fun fact: este evento también se realiza en Brasil y Bali. Todavía hay boletos disponibles.
FEBRERO
- BAHIDORÁ
13 al 15 de febrero | Morelos
No lo vamos a negar, este es uno de nuestros festivales de musica favoritos en el país porque tiene todo para pasar un fin de semana perfecto: propuestas musicales para todos los gustos (urbano, pop, electrónica, R&B y más), el parque de Las Estacas es precioso y te alejas por completo del ruido de la ciudad. El cartel de 2026 incluye desde Four Tet y Kings of Convenience, hasta Satoshi Tomiie y The Blessed Madonna. Todavía hay boletos disponibles .
- EDC MÉXICO
20 al 22 de febrero | CDMX
El festival de música electrónica más grande de América Latina ya es toda una tradición en la ciudad con sus icónicos escenarios neón como kineticFIELD, neonGARDEN, circuitGROUNDS, streoBLOOM o wasteLAND.
Algunos de los artistas destacados de su lineup son Adam Beyer, Anyma (viene con DJ Set) y Diplo. Todavía hay boletos disponibles .
MARZO
- VIVE LATINO
14 y 15 de marzo | CDMX
Toda una tradición para los amantes de los eventos masivos: el Vive es un espacio de encuentro con las bandas de música latinoamericana y de habla hispana con propuestas anglosajonas. La próxima edición su cartel incluye a Lenny Kravitz, The Mars Volta, The Smashing Pumpkins, Banda Machos, Enjambre, Love of Lesbian y muchos más. Sí, todavía alcanzas a comprar boletos .
- TECATE PA’L NORTE
27 al 29 de marzo | Monterrey
No es arriesgado decir que, con tres días, ocho escenarios y decenas de artistas de muchísimos géneros distintos, el Pa’l Norte ya se convirtió en el festival más ambicioso del país por su masividad y diversidad musical. La próxima edición incluye en su cartel a Tyler, The Creator, Guns N’ Roses, The Killers, The Lumineers, y muchísimos más. Córrele, todavía puedes comprar tus entradas .
Por el momento, de los festivales más grandes del país, estos son los que ya están confirmados, pero no dudes que en próximas semanas sabremos más sobre si el Pitchfork 2026 se realizará, así como esperamos el cartel del Tecate Emblema que se realizará en CDMX el 16 de mayo.