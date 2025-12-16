Calendario de festivales de música en México 2026

El primer trimestre del año ya está lleno, los boletos ya están a la venta y los carteles ya se revelaron. ¿Listo?

ENERO

- DAY ZERO

10 de enero | Tulum

Este festival de música electrónica inaugura el año en la Riviera Maya con djs como Nicola Cruz, Silvie Loto y Rigo Polar, entre otros. Fun fact: este evento también se realiza en Brasil y Bali. Todavía hay boletos disponibles.

FEBRERO

- BAHIDORÁ

13 al 15 de febrero | Morelos

No lo vamos a negar, este es uno de nuestros festivales de musica favoritos en el país porque tiene todo para pasar un fin de semana perfecto: propuestas musicales para todos los gustos (urbano, pop, electrónica, R&B y más), el parque de Las Estacas es precioso y te alejas por completo del ruido de la ciudad. El cartel de 2026 incluye desde Four Tet y Kings of Convenience, hasta Satoshi Tomiie y The Blessed Madonna. Todavía hay boletos disponibles .

- EDC MÉXICO

20 al 22 de febrero | CDMX

El festival de música electrónica más grande de América Latina ya es toda una tradición en la ciudad con sus icónicos escenarios neón como kineticFIELD, neonGARDEN, circuitGROUNDS, streoBLOOM o wasteLAND.

Algunos de los artistas destacados de su lineup son Adam Beyer, Anyma (viene con DJ Set) y Diplo. Todavía hay boletos disponibles .

MARZO

- VIVE LATINO

14 y 15 de marzo | CDMX

Toda una tradición para los amantes de los eventos masivos: el Vive es un espacio de encuentro con las bandas de música latinoamericana y de habla hispana con propuestas anglosajonas. La próxima edición su cartel incluye a Lenny Kravitz, The Mars Volta, The Smashing Pumpkins, Banda Machos, Enjambre, Love of Lesbian y muchos más. Sí, todavía alcanzas a comprar boletos .

- TECATE PA’L NORTE

27 al 29 de marzo | Monterrey

No es arriesgado decir que, con tres días, ocho escenarios y decenas de artistas de muchísimos géneros distintos, el Pa’l Norte ya se convirtió en el festival más ambicioso del país por su masividad y diversidad musical. La próxima edición incluye en su cartel a Tyler, The Creator, Guns N’ Roses, The Killers, The Lumineers, y muchísimos más. Córrele, todavía puedes comprar tus entradas .

Por el momento, de los festivales más grandes del país, estos son los que ya están confirmados, pero no dudes que en próximas semanas sabremos más sobre si el Pitchfork 2026 se realizará, así como esperamos el cartel del Tecate Emblema que se realizará en CDMX el 16 de mayo.