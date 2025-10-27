Ahora, Lily Allen lanzó West End Girl, un disco inesperado después de siete años sin hacer música y que fue escrito en solo 16 días, durante el proceso de divorcio con su exesposo David Harbour que, sin duda alguna, perturba la promoción de la temporada 5 de Stranger Things, serie que lanzó al estrellato mundial al actor.

En total son 14 canciones en las que la cantante relata la ruptura de una manera brutal y exhibe por completo a Harbour. Desde infidelidades, la presunta adicción al sexo del actor, una amante con la que ella pudo hablar, un apartamento kinky, celos profesionales, en fin… Allen no se guardó nada.

“Estas 14 canciones nunca ofrecen el más mínimo alivio de la intensa emotividad de la ruptura de la relación”, dice Chris Willman, el crítico de música de Varitey sobre este brutal álbum. “Pero son tan uniformemente buenas que el hecho de que no se desvíe ni un segundo del tema y sus efectos, sino que se aferre a él como un perro a su hueso es… bueno, en realidad es un alivio.

¿Qué dice Lily Allen de David Harbour en su nuevo disco ‘West End Girl’?

Absolutamente todas las canciones abordan diferentes etapas de la separación e incluso momentos que funcionan como un “clic” para Lily Allen y que le hacen reflexionar sobre todas aquellas señales sobre el comportamiento de Harbour.

Por ejemplo, en “West End Girl”, la primera canción del disco, Allen plasma algunos recuerdos aparentemente felices como su mudanza a Nueva York y la compra de una preciosa casa que… en realidad ella no deseaba y no podía pagar, pero que Harbour presionó para adquirirla. Sin embargo, a mitad de la canción todo se desdibuja: cuando la llaman para ser la protagonista de una obra de teatro en Londres, el comportamiento de su esposo cambia.



Esa obra se trata de 2:22, el debut de Lily Allen en el teatro que fue un éxito tanto para la crítica como para el público y que en 2021 le valió una nominación a los Premios Laurence Olivier, entregados en Londres a las mejores puestas en escena de West End. El día del estreno, Harbour le envió flores a su esposa con un mensaje un poco… extraño: “A mi ambiciosa mujer: estas flores son de mala suerte, porque si tienes buenas críticas por esta obra te darán todo tipo de premios y yo me sentiré miserable. Tu marido que te quiere”.

Al final de la canción, la intérprete recrea una llamada telefónica con Harbour en la que, durante los ensayos de la obra, él le pidió abrir el matrimonio y dejar de ser una pareja monógama, algo que claramente ella no deseaba, pero se sintió empujada a aceptar para no terminar con el matrimonio en ese entonces.

Y eso es solo el inicio: en las siguientes canciones, como “Ruminating” y “Sleepwalking” la cantante relata cómo David Harbour sobrepasaba los límites establecidos en la relación abierta e infidelidades de las que ella logró darse cuenta, mientras que en “Tennis” y “Madeline” da cuenta de una novia que su esposo tenía en California y que incluso la joven le llamó a la propia Allen para “aclarar” el tipo de relación que mantenía con el actor.

Pero de entre todas las canciones “Pussy Palace” destaca. Es pegajosa, divertida y relata cómo Lilly Allen se dio cuenta de que su exesposo David Horbour es, supuestamente, “adicto al sexo”, pues al entrar al apartamento lo encontró lleno de juguetes sexuales, anales y cientos de condones regados por el lugar, así como algunas cartas de mujeres que deseaban que él “hubiera sido mejor persona”.



La cantante británica no se guarda absolutamente nada y no utiliza ninguna metáfora: es frontal y canta momentos desgarradores con su voz dulce con ritmos pegajosos. ¿Lo recomendamos? Totalmente.