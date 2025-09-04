En esta entrevista con Life and Style, Mitchell nos habla sobre su trayectoria, su enfoque creativo y la experiencia de dar vida a Loom Tour, la gira más reciente de Imagine Dragons.

Al iniciar la conversación, Mitchell muestra una mezcla de entusiasmo y humildad. “Es genial, es increíble que alguien haga este trabajo”, comenta con una sonrisa, mientras reconoce la energía que implica colaborar con artistas de alto perfil y la responsabilidad que conlleva y es que su pasión por la música y los visuales es evidente desde el primer momento. Habla de su proceso creativo con precisión y con un tono cercano, como si compartiera secretos de un oficio que ha perfeccionado durante años.

Mitchell Schellenger: cómo creó la identidad visual de la gira LOOM, de Imagine Dragons

Schellenger comenzó a trabajar con Imagine Dragons por allí de 2013.

“Empecé hace 10 años, principalmente enfocándome en las luces. Luego, a lo largo de los años, he evolucionado en diferentes roles hasta encargarme del diseño estético, del diseño de la escena y de la dirección creativa general”.

Explica que casi todo lo que se ve en un show de la banda ha pasado por su mente en algún momento, esta relación prolongada le ha permitido conocer a fondo los gustos y preferencias de los miembros de la banda, creando un nivel de confianza que facilita la colaboración y acelera el proceso creativo.

Para Schellenger, cada nueva gira comienza con la música. “Siempre digo que la música nos dice qué queremos ver en el show. Nuestro papel como diseñadores visuales es traducir lo que la gente escucha en sus oídos a algo que puedan ver”.

En el caso de Loom Tour, la primera fase del diseño comenzó con la escucha de la versión preliminar del álbum LOOM, que le da noombre a la gira.

Mitchell nos describe cómo se sumerge en la música, a menudo conduciendo su coche y dejando que los sonidos lo guíen, tal como lo haría un fan. “No me gusta sentarme en un ambiente estéril con notas abiertas y un cuaderno; prefiero experimentar la música, dejar que los sentimientos iniciales que provoca determinen las ideas visuales”, explica.

Después de absorber la música, Mitchell toma notas, hace pequeños dibujos y comienza a dar forma a sus ideas. “Para mí, el proceso siempre empieza con esto, ya sea que esté trabajando con una banda por primera vez o con una que conozco desde hace diez años. Todo se pone a punto; la nueva música guía el proceso”. Este enfoque demuestra cómo la sensibilidad musical y la intuición visual se combinan para crear experiencias memorables.

El diseño de Loom Tour implicó enfrentar desafíos relacionados con la escala y la consistencia del espectáculo. “Uno de nuestros grandes desafíos es que el show debe funcionar en casi todos los lugares del mundo. Queremos que tenga una identidad visual uniforme, sin importar si estamos en Europa, Australia o América”. Explica que, a menudo, no se puede enviar todo el equipo a cada destino, por lo que deben colaborar con socios locales para recrear la visión original del espectáculo. La logística técnica es clave, y el tamaño de los escenarios varía según el lugar, desde teatros más pequeños hasta grandes estadios al aire libre. “Nunca queremos que un fan tenga una experiencia menor por la ubicación o la ciudad en la que se encuentre. La consistencia y la escala son cruciales”.

Mitchell habla de la inspiración arquitectónica detrás del show. El brutalismo sirvió como punto de partida, pero no de manera literal. “No se trata de tener concreto o piedra todo el tiempo; hay mucho color y vida en el show. Me acerqué a la idea como si tomáramos una construcción brutalista abandonada y la dejáramos crecer en la jungla durante 100 años. Eventualmente, surgirían flores y vegetación sobre la estructura”. Y es que así, los visuales combinan la solidez de las estructuras con la suavidad y la vitalidad de los colores y la luz, creando un contraste impactante y memorable.

El equipo de Mitchell, Station Six, también tiene en cuenta cómo se verán los shows en video y redes sociales. “Vivimos en un mundo donde la gente graba todo con sus teléfonos y comparte la experiencia en YouTube e Instagram. Queremos que la producción funcione en todos los medios, no solo para quienes asisten en persona”. Este enfoque demuestra su compromiso con la experiencia del fan, asegurando que cada detalle tenga un impacto tanto en el escenario como frente a la cámara.

Para Mitchell, los fans son prioridad. “Mi cliente es Imagine Dragons, pero los fans son igualmente importantes. Queremos que todos, desde la primera fila hasta el último asiento, tengan una gran experiencia, incluso si alguien ve el show en línea, debe sentir que la experiencia es completa”. Su compromiso se refleja en cada decisión de diseño, desde la iluminación hasta la coreografía de los escenarios y el uso de confeti y pirotecnia.

Andy Elloway (Foto: Cortesía)

Entre los momentos más destacados del show, Mitchell recuerda la canción “Demons”, donde Dan Reynolds inicia tocando el piano bajo un solo foco de luz, con un gradiente azul sutil que resalta la forma de las pantallas sin distracciones. “Es un momento íntimo en un estadio enorme, casi 100,000 personas. Aún así, se siente la conexión emocional con Dan, eso demuestra que menos a veces es más y que los detalles cuentan”. Otro ejemplo es la canción “Enemy”, donde los escenarios se transforman en una especie de caverna, con efectos de luz que refuerzan la narrativa y transportan al público a otro mundo.