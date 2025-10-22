Demandan a Lizzo por canción que hace referencia a Sydney Sweeney

La publicación que hizo en sus redes sociales en agosto, menciona la participación de Sweeney en la publicidad de la marca de jeans American Eagle que causó controversia en redes.

En la publicación, mientras lava un auto usando poca ropa, Lizzo canta “I’m goin’ in till October” y añade “tengo buenos jeans, como Sidney”.

Pero mencionar a la actriz no es la razón por la que abogados de la firma GRC Trust presentó la demanda ante un tribunal en California, en realidad aseguran que el clip de la canción que nunca fue vendida usa una pista de “Win or Lose (We Tried)”, una canción de los 70 interpretada por la banda Windy City.

La firma es dueña de los derechos de autor de la canción y busca que Lizzo los compense porque “obtuvo ganancias que no habrían sido posibles sin su infracción”.

Además, esta demanda busca una orden judicial para impedir la distribución de la canción de Lizzo y una compensación económica equivalente a “las ganancias de los demandados, más todas las pérdidas de GRC”.

Sin embargo, los abogados de la rapera compartieron su sorpresa por esta demanda pues, afirman, “la canción nunca fue lanzada comercialmente, ni monetizada, y no hay una decisión sobre cualquier uso futuro comercial”.

Con información de AFP