Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Música

Demandan a Lizzo por canción que hace referencia a Sydney Sweeney

Un clip publicado en sus redes sociales, que contenía una pista de una famosa canción de los 70, fue el que desató el desacuerdo.
mié 22 octubre 2025 08:16 PM
Foto de Lizzo a la llegada de la MET Gala 2025 con cabello rubio y labios pintados de negro.
Lizzo fue demandada por una canción que publicó en sus redes sociales en la que menciona a Sydney Sweeney. (Foto: Savion Washington/Getty Images)

Lizzo está envuelta en una nueva polémica: la cantante y rapera estadounidense fue demandada por el clip de una canción que no ha sido publicada, pero que se volvió viral en redes sociales, y que contiene una referencia sobre la actriz Sydney Sweeney.

Publicidad

La publicación que hizo en sus redes sociales en agosto, menciona la participación de Sweeney en la publicidad de la marca de jeans American Eagle que causó controversia en redes.

Te recomendamos:

Samsung Supper Club With D'Angelo At SXSW 2015
Música

5 grandes canciones de D’Angelo, la leyenda del neo soul que murió de cáncer

En la publicación, mientras lava un auto usando poca ropa, Lizzo canta “I’m goin’ in till October” y añade “tengo buenos jeans, como Sidney”.

Pero mencionar a la actriz no es la razón por la que abogados de la firma GRC Trust presentó la demanda ante un tribunal en California, en realidad aseguran que el clip de la canción que nunca fue vendida usa una pista de “Win or Lose (We Tried)”, una canción de los 70 interpretada por la banda Windy City.

La firma es dueña de los derechos de autor de la canción y busca que Lizzo los compense porque “obtuvo ganancias que no habrían sido posibles sin su infracción”.

Además, esta demanda busca una orden judicial para impedir la distribución de la canción de Lizzo y una compensación económica equivalente a “las ganancias de los demandados, más todas las pérdidas de GRC”.

Lee:

Foto de Bad Bunny durante su estancia en Puerto Rico llamada "No me quiero ir de aquí; una más", en el Coliseo de puerto Rico José Miguel Agrelot.
Música

Ni Bad Bunny se salva de ICE: Gobierno de Trump enviará agentes al Super Bowl

Sin embargo, los abogados de la rapera compartieron su sorpresa por esta demanda pues, afirman, “la canción nunca fue lanzada comercialmente, ni monetizada, y no hay una decisión sobre cualquier uso futuro comercial”.

Con información de AFP

Publicidad

Tags

Lizzo

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad