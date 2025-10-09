Esta es la canción de Taylor Swift que rompió récord en Spotify en una semana

Sí, hablamos de su sencillo principal The Fate of Ophelia, que ha superado en este récord el tema Flowers de Miley Cyrus. De acuerdo con Variety, esta canción de Cyrus rompió récord en enero de 2024 con 101.838.799 reproducciones en sus primeros siete días.

Sin embargo, Ophelia logró un gran éxito desde el inicio, pues alcanzó la mayor cantidad de reproducciones en un solo día en la historia de la plataforma de música, con el lanzamiento del álbum el pasado 3 de octubre.

Lo más curioso es que rompió su propio récord de la canción más reproducida en un día luego del estreno de Fortnight en abril de 2024, con más de 25 millones de reproducciones.

Tay-Tay celebró el lanzamiento de su álbum también con otro logro en Spotify al convertirse en el más reproducido en un solo día durante este año y tan solo a menos de 12 horas de su lanzamiento.

Recordemos que este álbum, el décimo segundo de estudio de su carrera, se trata de una estrategia de marketing planeada con años de anticipación y un fenómeno cultural pop a resaltar. El álbum "nació durante la época más feliz, loca e intensa de mi vida. Y esa emoción se refleja" en sus 12 canciones, aseguró la artista.