En apenas dos años, el artista pasó de ser un compositor aclamado en la industria a un fenómeno mundial que llena cualquier escenario en el que se para. "A mí me cambió la vida", confiesa con una honestidad desarmante, "pero siempre siendo Tito, sin dejar a un lado eso".

Su "eso" es la autenticidad que lo ha posicionado como una de las banderas de esta nueva era. "Desde que la música mexicana se hace global, me siento parte", afirma. Su orgullo, sin embargo, no nace con el estrellato como cantante, sino en sus raíces: "yo fui reconocido como compositor, de los que están cambiando los corridos. Me viene más orgulloso serlo de compositor y, todavía en el proceso, hacerme cantante".

Del bélico al corazón roto: Tito Double P, el sonido de una generación

Para Tito, el cambio no es solo de geografía, sino de temática. Él es uno de los arquitectos de la evolución del corrido, un género que ha trascendido sus propios límites.

"Los corridos bélicos creo que ya se acabaron. Antes hablabas de maña, ahorita estás hablando de: ‘ando bien loco en la troca, fumando un gallo, pero te extraño y ahí voy por ti, y me muero si tú no estás’. No está haciéndole daño a nadie, está cantando lo que la gente quiere escuchar", dice en una charla honesta con Life and Style.

Para Tito Double P "los corridos bélicos ya se acabaron", dice en exclusiva con Life and Style. (Foto: Cortesía)

Esta nueva sensibilidad es la clave de su éxito.

Su más reciente sencillo, "Criptonita", es un claro ejemplo. La canción coescrita con Miguel Armenta casi no ve a luz bajo su voz porque “él la quería para él, llegamos a un arreglo ahí y yo me quedé con ella”, recuerda entre risas.

Es precisamente este tipo de historias las que definen a la nueva escena: colaborativa, fluida y con un toque de lo que el destino dicta.

La sorpresa del crossover y el estilo sin esfuerzo

Quizás nada encapsula mejor su alcance que su inesperado cover de "Corazón Partío" de Alejandro Sanz. Lo que comenzó como un acústico para Apple Music se convirtió en un éxito viral que trascendió a su público base y la anécdota que confirma esta afirmación es casi cinematográfica.

"El otro día me metí al vapor y estaba un vato ahí. Empezamos a platicar, un señor como de 50 años. Me dice que se dedica a las gasolineras, y yo le digo que me dedico a cantar. ‘¿Cómo te llamas?’, me pregunta. ‘Tito’. Y me dice: ‘¡Tú eres el que canta “Corazón Partío”! Yo no ubicaba tu música, pero escuché esa rola contigo y me gustó’” y, lo más curioso, añade, es que por el vapor nunca se vieron las caras. "Si lo miro, no lo conozco, pero platiqué buen rato con él".

Esa misma simplicidad la traslada a su estilo para vestir, un antídoto contra la ostentación que a menudo rodea la fama. "Ahora con tanta ropa de marca es difícil armar el outfit, batallas mucho. Yo nomás agarro algo: tenis blancos, playera blanca; tenis negros, playera negra; un pantalón y para adelante a chambear. Más negro para los shows".

Un futuro escrito con sus propias reglas

A pesar de su éxito, hay un dejo de anhelo por lo que pudo ser. ¿Una canción que le hubiera gustado componer? La respuesta es inmediata y contundente: "Siempre lo pensé y lo dije: ‘Ella Baila Sola’. La siento muy mía", admite. "Desde que la escuché con Hassan [Peso Pluma] le dije: ‘esa rola siento que tiene algo de mí’. Fue un putazo, aparte que también me hubiera gustado para que me hubieran llegado esas regalías", bromea.

Tito Double P habla de la evolución de los corridos tumbados. (Foto: Cortesía)

Con la gira ¡Ay, mamá! Tour a toda máquina y una avalancha de música nueva en camino, Tito Double P no baja el ritmo. Sigue creando bajo una filosofía clara: "De todo un poco. De lo que a mí me gusta y de lo que la gente quiere escuchar, pero sin dejar a un lado el estilo de Tito". Es la fórmula que lo llevó a la cima y la que lo mantiene ahí, como un referente ineludible de un movimiento que ya es historia.

Y el año todavía no termina para él. Tito tiene varias fechas más por cumplir y promete que antes de que acabe, llegará una sorpresa especialmente importante.