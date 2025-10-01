Publicidad

Ni Bad Bunny se salva de ICE: Gobierno de Trump enviará agentes al Super Bowl

Un asesor del presidente estadounidense lamentó que la NFL eligiera a alguien “que parece odiar a Estados Unidos”.
mié 01 octubre 2025 08:16 PM
Foto de Bad Bunny durante su estancia en Puerto Rico llamada "No me quiero ir de aquí; una más", en el Coliseo de puerto Rico José Miguel Agrelot.
Bad Bunny será el responsable del Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 y el gobierno de Trump enviará agentes de ICE al estadio en California. (Foto: Gladys Vega/Getty Images)

El gobierno de Donald Trump está realmente molesto con la elección de Bad Bunny como el artista encargado del Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX y ya advirtió que enviará agentes migratorios al evento.

Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, quien además en 2016 fue jefe de campaña del ahora presidente, aseguró que ICE estará presente durante el partido de futbol americano.

Entretenimiento

“No hay ningún lugar de este país que proporcione un refugio seguro a las personas que se encuentran aquí ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar”, dijo en un podcast ultraconservador The Benny Show y amenazó con hacer detenciones durante el evento. “los encontraremos. Los detendremos. Los enviaremos a un centro de detención y los deportaremos”.

El Super Bowl 2026 será el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y la presentación de Bad Bunny es la única que tiene prevista en Estados Unidos.

Hace unas semanas, el propio cantante puertorriqueño aseguró que no consideró a ese país en su gira DeBí TiRaT MáS FOToS por temor a que agentes migratorios detuvieran a sus fans.

Sobre la decisión de la NFL de llamar a Bad Bunny para el espectáculo, Lewandowski dijo que hay otras “grandes bandas” que pudieron haberlo hecho.

“Es una vergüenza que decidieran elegir a alguien que parece odiar a Estados Unidos para que los represente en el Show de Medio Tiempo”, dijo el funcionario.

“Si hay migrantes ilegales, no me importa si es un concierto de Johnny Smith, Bad Bunny o cualquier otro, vamos a tener refuerzos ahí”.

