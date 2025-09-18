Ser 'celeb' no es suficiente: 6 famosos que son dueños de equipos deportivos

Y es que el deporte y la pasión van de la mano y las celebridades saben la cantidad de dinero que esto puede dejar. Según estimaciones de Forbes , tan solo en 2025, el valor promedio de las 32 franquicias de la NFL alcanzó los 7.1 mil millones de dólares, un aumento de 25% con respecto al año pasado.

No es la única liga que ha aumentado su valor. Sportico , el medio especializado en el negocio deportivo, el valor de al menos cinco equipos de la MLS sobrepasa los 1,000 millones de dólares, mientras que el promedio del resto de los equipos es de alrededor de 721 millones.

Los deportistas y celebridades que más ganan al invertir en deportes

La lista de famosos, ya sea atletas o actores, que han decidido incursionar en el negocio de los deportes es larga. Desde los ya mencionados Tom Brady y Eva Longoria , hasta Michael B. Jordan, Ed Sheran o la grandiosa Serena Williams, construyen un portafolio propio de valiosas inversiones.

A continuación, te compartimos el top 5 de celebridades que invierten en el deporte:

1. TOM BRADY

El ex quarterback decidió que ser comentarista de FOX Sports no era suficiente y se convirtió en accionista minoritario de Las Vegas Raiders (para lo que debió cumplir estrictas reglas impuestas por la NFL ), pero no es el único equipo en el que ha metido dinero.

Además de Las Vegas Riders, Tom Brady también invierte en equipos de futbol femenil y futbol inglés. (Foto: Mike Ehrmann/Getty Images)

También es copropietario del equipo femenil de basquetbol Las Vegas Aces, mientras que desde 2023 es propietario minoritario del equipo de futbol Birmingham City. En conjunto, al 2025, esto le da unas ganancias estimadas de 313.36 millones de dólares, según cálculos de ARKA, basándose en informes de Deloitte, Sportico y Forbes.

2. SERENA WILLIAMS

La reina del tenis no se queda atrás. Williams decidió invertir en equipos femeninos, como el Angel City FC, equipo del cual es cofundadora y copropietaria, junto con Alexis Ohanian –su esposo– y la actriz Natalie Portman.

Serena Williams, junto con su hermana Venus, fue la primera mujer negra en la historia en ser propietaria de una parte de un equipo de futbol de la NFL. (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

Además, desde este año es accionista del Toronto Tempo, equipo de basquetbol femenil que es la nueva franquicia canadiense de la WNBA y que debutará el próximo año. Finalmente, desde 2009, junto a su hermana Venus, se convirtió en propietaria minoritaria de los Miami Dolphins, convirtiéndose en las primeras mujeres negras en poseer una parte de un equipo de la NFL. La ganancia estimada a 2025 por estas inversiones es de 297.5 millones de dólares.

3. JAY-Z

Sí, el magnate de la industria de la música entró al ranking. Actualmente no tiene ningún tipo de inversión conocida en equipos deportivos, sin embargo fue propietario del equipo de la NBA, Brooklyn Nets, actualmente valorado en 5,700 millones de dólares.

Jay-Z fue el inversionista preferido de los Nets de la NBA durante varios años. (Dan Mullan/Getty Images)

¿Por qué está en esta lista? Porque a pesar de que vendió su parte en 2022 (“una decisión muy difícil”, según dijo en su momento ), sus ganancias por esa inversión podrían ascender a 285 millones de dólares.

4. WILL SMITH Y JADA PINKETT SMITH

En 2016, la pareja se convirtió en propietaria minoritaria del equipo de basquetbol Philadelphia 76ers. Según cálculos de Statista , el equipo alcanzó ganancias de 396 millones de dólares en la temporada 2023-2024, un aumento importante con respecto a años anteriores. Además, según la misma analista, el equipo tiene un valor estimado de 4.6 mil millones de dólares.

La pareja Smith se ha mantenido cercana a los Philadelphia 79ers desde 2016. (Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Mientras que estimaciones de ARKA, señalan que a 2025, los Smith podrían tener alrededor de 195 millones de dólares en ganancias desde el inicio de su inversión a la agrupación deportiva.

5. NELLY

Desde 2004, el rapero estadounidense fue propietario minoritario de los Charlotte Hornets, equipo de la NBA que antes se llamaba Bobcats y cuyo propietario mayoritario era Michael Jordan, por lo que el artista no tenía participación activa en las operaciones diarias.

Desde que los Charlotte Horners fueron vendidos en 2023, el rapero Nelly no es mencionado como parte del grupo de propietarios del equipo de basquetbol. (Foto: Paras Griffin/Getty Images for Idol Roc)

Sin embargo, desde 2023 no se menciona su participación en la junta de accionistas, puesto que el equipo fue vendido a un grupo encabezado por Gabe Plotkin y Rick Schnall. Actualmente, el equipo tiene un valor aproximado de 3.3 mil millones de dólares, según Sportico , por lo que las estimaciones de las ganancias para Nelly alcanzan los 165 millones de dólares, según ARKA.

MENCIÓN HONORÍFICA: PATRICK MAHOMES, EL QUE MÁS HA DIVERSIFICADO

Si bien el quarterback de los Kansas City Chiefs no entró al top 5 de las celebridades con mayores ganancias en inversiones deportivas, sí merece la pena mencionarlo porque su portafolio es el más diverso de todos.

El jugador de futbol americano decidió invertir en automovilismo y desde 2023 es inversionista de Alpine F1; ese mismo año, también se convirtió en copropietario del equipo de futbol femenil KC Current, esto junto a Brittany Mahomes, su esposa.

Patrick Mahomes invierte en equipos de futbol, beisbol y futbol americano. (Foto: Christian Petersen/Getty Images)

Además, en 2020 se convirtió en accionista minoritario del equipo de beisbol Kansas City Royals, de la MLB, puesto que es un deporte que le apasiona y que, incluso, era su primera opción antes de jugar futbol americano.

La cosa no termina ahí. En 2021, Mahomes se convirtió en codueño del equipo de futbol Sporting Kansas City.

¿Qué otras celebridades conoces que sean dueños de equipos deportivos?