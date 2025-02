Y no, no hablamos del beef contra Drake que ha divertido e interesado al mundo entero y que incluso le valió cinco premios Grammy hace apenas una semana. Nos referimos a statements duros llenos de historia y de señalamientos políticos interesantes. Si bien, Kendrick Lamar no fue confrontativo en su discurso, sí fue bastante inteligente como para llenar de simbolismos su espectáculo.

Si te interesa, acá te contamos algunos de los detalles que estuvieron frente a los ojos de millones de personas.

El significado del Medio Tiempo de Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025

SAMUEL L. JACKSON COMO ‘TÍO SAM’

Empezamos bravas y no fue una decisión al azar: que al famoso Uncle Sam, personificación del gobierno de Estados Unidos que se usa desde el siglo XIX lo interpretara un hombre negro ya dice bastante. Fue él quien presentó a Kendrick Lamar con un “Welcome to the great american game” (Bienvenidos al gran juego estadounidense).

En ese momento entró el rapero e interpretó las canciones “Body 4 Body” y “Squabble Up”, ambas de su álbum GNX, que recién lanzó en noviembre de 2024.

Sin embargo, El Tío Sam lo interrumpió vociferando que lo que Lamar cantaba era “Too loud, too reckless, too ghetto” (Muy ruidoso, muy imprudente, muy ghetto).

En ese momento, el artista comenzó a cantar “HUMBLE.”, cuyo coro dice “Sit down. Be humble” (Siéntate y sé humilde).

Samuel L. Jackson fue uno de los invitados de Kendrick Lamar al Half Time Show 2025. (Foto: Brian Snyder | Reuters)

“LA REVOLUCIÓN SERÁ TELEVISADA…”

La advertencia estuvo a la vista de todos… incluido el actual presidente de Estados Unidos.

Antes de comenzar a cantar, el rapero dijo: “The revolution’s about to be televised. You picked the right time but the wrong guy” (La revolución está a punto de ser televisada. Eligieron el momento adecuado, pero al tipo equivocado).

Es en ese momento que Samuel L. Jackson interrumpió a Lamar y fue que dijo: “¡muy ruidoso, muy imprudente, muy ghetto! Mr. Lamar, ¿de verdad sabe como jugar este juego?”, posterior a esta advertencia inició la canción “HUMBLE.” que, como ya te mencionamos, indica "siéntate y sé humilde".

Por cierto, el rapero cerró su Show de Medio Tiempo con la canción “tv off”.

LA BANDERA DE EUA DIVIDIDA

Otro momento interesante fue cuando los bailarines que acompañaron a Lamar, todos ellos negros, vestidos de azul, blanco y rojo, formaron la bandera estadounidense como parte de la coreografía, sin embargo, la bandera estaba dividida por la mitad, un simbolismo del estado actual del país: dividido y polarizado.

De hecho, más adelante del show -entre canción y canción-, el rapero dijo: “Here is a cultural divide” (Aquí hay una división cultural).

Todos los bailarines que acompañaron a Kendrick Lamar son personas negras. (Foto: Evelyn Hockstein | Reuters)

“ESTO ES MÁS GRANDE QUE LA MÚSICA”

Fue breve y para muchos pasó desapercibido, pero Kendrick Lamar dijo: “Forty acres and a mule, this is bigger than music” (Cuarenta acres y una mula, esto es más grande que la música).

La expresión 40 acres and a mule es un recuerdo doloroso de la historia negra de Estados Unidos. Durante la guerra civil de ese país, conocida como Guerra de Secesión -a mediados del siglo XIX-, el gobierno encabezado por Abraham Lincoln (quien dio por terminada la esclavitud, pero no era abolicionista) prometió a las personas negras liberadas que, una vez terminada la guerra, se les provería de tierras y recursos para poder salir adelante económicamente.

Sin embargo, Andrew Johnson, el presidente que siguió a Lincoln, dio marcha atrás al proceso y esas promesas quedaron en nada.

LOS MENSAJES EN LAS GRADAS DEL ESTADIO

Finalmente, a lo largo de las gradas del estadio el público pudo leer distintos mensajes: Game Over y Warning Wrong Way (Juego terminado y Cuidado, camino equivocado).

El escenario de Kendrick Lamar se convirtió en un control de videojuego. (Foto: Brian Snyder | Reuters)

Con este espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl LIX, Kendrick Lamar demostró que es más que un músico (por algo ganó el Premio Pulitzer en 2018) y que se puede ser muy inteligente al dar mensajes políticos poderosos sin ser especialmente confrontativo.

¿Qué otros símbolos viste durante el show?