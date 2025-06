Perfil | Por qué Broken Social Scene sigue marcando el pulso del indie

Broken Social Scene: un colectivo más que una banda

Desde su formación en Toronto por Kevin Drew y Brendan Canning, Broken Social Scene siempre ha sido más un colectivo que una banda, una comunidad musical donde no había jerarquías claras, y donde participar no implicaba renunciar a otros proyectos: Feist, Metric, Stars, Do Make Say Think, Amy Millan o Jason Collett son solo algunos de los nombres que han orbitado en su universo.

Esa flexibilidad —tan poco común en la industria— permitió una fertilidad creativa inusual. Broken Social Scene fue semillero, puente y refugio para muchos artistas, su energía colectiva no solo enriquecía las colaboraciones, también impulsaba carreras individuales, que a su vez nutrían al grupo. Ese flujo natural, casi orgánico, donde lo común se impone al ego, sigue siendo profundamente revolucionario.

El corazón del indie canadiense

Canadá no es un país especialmente conocido por sus supergrupos –es decir, bandas formadas con artistas de otras bandas–, y mucho menos en el ámbito del indie. En ese contexto, la existencia y prevalencia de Broken Social Scene es excepcional, pues su impacto no fue solo musical, sino estructural: ayudaron a consolidar una escena independiente sólida, plural y exportable.

Toronto se volvió una capital creativa gracias a ellos, y su legado se siente en cómo bandas emergentes entienden hoy el trabajo colectivo, ya que su apuesta por el arte sin apuros, sin fórmulas prefabricadas, permitió que otros artistas canadienses encontraran caminos menos tradicionales para desarrollarse. Algo que, en un mundo donde casi todo es contenido, su música sigue siendo obra.



You Forgot It In People, lanzado en 2002, más que un álbum, fue una declaración de principios sobre lo que podía ser el indie: memorable, vulnerable, caótico y profundamente colectivo. A más de dos décadas de distancia, el nuevo álbum homenaje reimagina cada uno de sus tracks a través de voces emergentes y consolidadas como Toro y Moi, Maggie Rogers, serpentwithfeet, Mdou Moctar o Sylvan Esso, ¿y qué pasó? El resultado no es una nostalgia reciclada, sino un ejercicio de diálogo generacional, una carta de amor que reconoce la influencia duradera de un grupo que, sin proponérselo, definió una época.

Un álbum que es tributo hecho desde la conexión

ANTHEMS no es solo una reinterpretación track por track, es también, un homenaje a la ética de comunidad que representa Broken Social Scene: Maggie Rogers y Sylvan Esso reviven “Anthems for a Seventeen Year-Old Girl” con una melancolía luminosa. Serpentwithfeet convierte “Lover’s Spit” en un lamento íntimo de piano y electrónica; Toro y Moi inyecta su estética suave y nostálgica a “Stars and Sons”; Mdou Moctar lleva “Pacific Theme” al desierto con guitarras tuareg, pero cada versión es una reinvención y también un guiño a lo esencial: la libertad creativa.

Pitchfork, alguna vez dijo que You Forgot It In People era “el tipo de álbum pop que resiste el paso del tiempo” y los 23 años que han pasado desde su lanzamiento le dan la razón y todavía hay emoción, riesgo y una conexión emocional que supera las barreras del tiempo y del estilo.

Persistir también es una forma resistir

La última vez que Broken Social Scene se presentó en México fue en el Corona Capital 2019. Desde entonces, su actividad ha sido intermitente, pero nunca se han ido del todo. Aunque no lanzan álbumes desde hace ocho años, ni hacen giras extensas, han seguido tocando ocasionalmente en festivales y fechas especiales, sobre todo en Canadá y Estados Unidos, algo que en un panorama donde muchas bandas desaparecen tras unos años, su sola permanencia —a su ritmo y bajo sus propias reglas— sigue siendo significativa.

Porque su vigencia no se mide en streams ni en likes, sino en influencia, en afecto, en inspiración y, por supuesto, en continuar siendo referencia para músicos que entienden que crear puede ser también acompañarse.



Y ahora, con el lanzamiento de ANTHEMS, la edición especial en vinilo, el cancionero y la novela gráfica de Z2, así como el estreno del documental It’s All Gonna Break en cines de Canadá y Estados Unidos, Broken Social Scene nos recuerda que su historia no es solo una serie de álbumes: es un modelo de cómo se puede construir comunidad desde la música.

“Esto va a pasar, y si la música es un buen acompañante y es nuestra música, misión cumplida”, dijo alguna vez la banda. Y sí, misión cumplida, pero también misión en curso, porque más de dos décadas después, Broken Social Scene sigue siendo una fuerza viva, por lo duradero de su música, su comunidad y la forma en que redefinieron lo que puede ser una banda, mientras su legado siga inspirando a nuevas generaciones, su misión continúa.

CANCIONES DE – ‘ANTHEMS: A Celebration of Broken Social Scene's You Forgot It In People’ (2025)