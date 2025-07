‘Honestamente’, una nueva voz

Después de “Vida Simple”, Denisse presentó avances de “Honestamente” durante la ceremonia del Premio Maguey, una canción compuesta junto a Pablo Preciado, producida por Andreas Stone, que vio la luz oficialmente el 19 de junio.

El sencillo, tiene base electrónica y tintes bailables, pero detrás del ritmo está la emoción sin filtros.

Durante la conversación, al comentar que la canción suena frontal, directa y sin adornos emocionales, Denisse coincidió con esa percepción: “Quería hacer una canción que no fuera migajera, que no pidiera volver, que no suplicara”, explica entre risas pero con firmeza.

“Está padre mostrarte vulnerable. A veces se trata mucho de siempre ser la persona fuerte, la que no siente nada, la que nada la derrumba, pero la música es ese lugar donde todo se permite”, afirma con seguridad.

Para mí, en la música, todo se vale. Denisse Guerrero, cantante

Para ella, mostrarse frágil no es una debilidad, es una posibilidad creativa.

“A lo mejor tú, en la vida real, tienes que funcionar de cierta manera en la sociedad, pero para mí, en la música, todo se vale”.

ESCUCHA "VIDA SIMPLE", LA NUEVA CANCIÓN DE DENISSE GUERRERO

Una Denisse Guerrero sin fórmula, sin disfraz

En medio de una industria dominada por el urbano, Denisse sigue fiel a su instinto pop, no por nostalgia sino por convicción. “La música es un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad, las personas hablan de lo que pasa a su alrededor; me parece interesante el reggaetón, hay cosas buenas y hay cosas que no son tan buenas, pero yo me sentiría muy forzada si pretendiera decir ‘ahora soy urbana, hago reggaetón o corridos’”.

Explorar sonidos sí, fingir para encajar no. “La música se trata mucho de honestidad, entonces yo no puedo hacer algo que no soy, simplemente porque está de moda”.

El regreso al escenario

Aunque continúa compartiendo escenarios con Belanova, su proyecto solista ha significado nuevos desafíos. “Jamás había hecho una rueda de prensa sola, las primeras entrevistas me daban mucho nervio, apenas estoy aprendiendo a estar frente al micrófono como Denisse, no como la vocalista de una banda”, confiesa.

Ya tocó en vivo “Vida Simple” y “Honestamente”, ya escuchó cómo suenan fuera del estudio, ya empieza a sentirse cómoda con esta nueva versión de sí misma. “Soy muy fastidiosa conmigo, pero se sintió bien”.

Hoy, su música no busca sonar perfecta, sino conectar, hablar de lo que no se dice, tocar lo que incomoda, recordar que también se puede volver algo más profundo que el éxito: la verdad.