En Blue Moon, la película con dos nominaciones al Oscar 2026 dirigida por Richard Linklater, es difícil reconocer a Ethan Hawke: aparece bajito, calvo, de cara grasosa e incómodo consigo mismo. Su personaje es muy distinto al galán que conquistó al público en 1989 con La sociedad de los poetas muertos, o en la comedia romántica de 1994, Reality Bites.
Sin embargo, su interpretación del legendario letrista Lorenz Hart, un hombre alcohólico que bebió hasta que su participación en uno de los dúos de compositores más famosos de Estados Unidos a inicios del año pasado, es un verdadero despliegue de talento que, a sus 55 años, le valió la nominación al Oscar a Mejor actor.
Publicidad
La película se siente más como una obra de teatro por la intensidad de los diálogos y es fruto de una colaboración de más de 30 años entre el propio Hawke con Linklater, el director, que comenzó con Antes del amanecer en 1995.
“La magia de la relación es que es un poco como montar en bicicleta: simplemente no piensas en ello”, dijo Ethan Hawke en una entrevista para la AFP. “Él me envió este guión y los dos sentimos que era una de las piezas de escritura más intensas que hemos visto y queríamos compartirla con el mundo”.
Blue Moon se desarrolla casi por completo en el bar de un restaurante de Broadway en el que el personaje principal, Lorenz Hart, se refugia durante el estreno de Oklahoma!, el primer gran espectáculo que lanzó con su colaborador Richard Rodgers, y que crearon junto al libretista Oscar Hammerstein.
Todo el guion de la película, denso y literario, fue escrito por Robert Kaplow (también nominado al Oscar) y el actor Ethan Hawke logra dominarlo por completo. Tan intenso es el diálogo que el propio Hawke aseguró que en los primeros 30 minutos deBlue Moon habló mucho más que en sus cuatro últimas películas.
Sin embargo, ese no fue su mayor desafío. A pesar del uso de algunos trucos de la cámara y pocos efectos visuales, lo que más le costó al intérprete fue conseguir el físico. De hecho, tuvo que dedicarle más de 10 años de trabajo a la construcción del personaje desde que leyó el guión por primera vez en 2014.
“No pensé que necesitaría envejecer para esto, pero Rick (Linklater) sí. Sabía que el tiempo solo iba a jugar a mi favor y, curiosamente, no se trata solo de envejecer, no es solo que la cara se te cuartee y se desmorone. Yo creía que estaba listo cuando tenía 40, pero no lo estaba”, relató Hawke a la revista The Wrap.
Me fui interesando cada vez más en lo que se llama actuación de carácter. Y este papel requería todo eso, todo lo que he aprendido en estos treinta y tantos años.
Ethan Hawke
De hecho, Hawke atribuye a su prolongada colaboración con el director el haberle dado el espacio apra despojarse de todo vestigio de vanidad y convertirse en este letrista excéntrico.
Publicidad
De qué se trata ‘Blue Moon’, la película con dos nominaciones al Oscar 2026
A lo largo de los 100 minutos que dura Blue Moon, Lorenz Hart rememora cómo se agrió su colaboración con Richard Rodgers, interpretado por un excelente Andrew Scott, luego de ser la pareja creativa que le regaló al mundo canciones como “My Funny Valentine”, “The Lady is a Tramp” y la propia “Blue Moon”.
Hart, quien a pesar de haber vivido en la primera mitad del siglo pasado, no ocultó su homosexualidad, y en Blue Moon Hawke aborda, con su interpretación, la fascinación de su personaje por una joven estudiante de Yale (interpretada por Margaret Wualley) y comparte bebidas con el autor del libro infantil La telaraña de Carlota, E.B. White (interpretado por el actor Patrick Kennedy).
Permanentemente cuenta anécdotas y tiene respuestas agudas e ingeniosas, pero su máscara se resquebraja poco a poco, desvelando a un Hart absolutamente solo. “Nadie me ha amado nunca de ese modo”, dice evocando al Rick de Humphrey Bogart, en Casablanca.
Esta es la quinta nominación de Ethan Hawke al Oscar. Antes fue nominado a Mejor actor de reparto por Día de entrenamiento (2001) y Boyhood (2014). También en dos ocasiones a Mejor guion adaptado, por Before Sunset (2004) y Before Midnight (2013).