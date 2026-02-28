La película se siente más como una obra de teatro por la intensidad de los diálogos y es fruto de una colaboración de más de 30 años entre el propio Hawke con Linklater, el director, que comenzó con Antes del amanecer en 1995.

“La magia de la relación es que es un poco como montar en bicicleta: simplemente no piensas en ello”, dijo Ethan Hawke en una entrevista para la AFP. “Él me envió este guión y los dos sentimos que era una de las piezas de escritura más intensas que hemos visto y queríamos compartirla con el mundo”.

La primera vez que Ethan Hawke leyó el guion de 'Blue Moon' fue en 2014. (Foto: Randy Shropshire/Getty Images )

Blue Moon se desarrolla casi por completo en el bar de un restaurante de Broadway en el que el personaje principal, Lorenz Hart, se refugia durante el estreno de Oklahoma!, el primer gran espectáculo que lanzó con su colaborador Richard Rodgers, y que crearon junto al libretista Oscar Hammerstein.

Todo el guion de la película, denso y literario, fue escrito por Robert Kaplow (también nominado al Oscar) y el actor Ethan Hawke logra dominarlo por completo. Tan intenso es el diálogo que el propio Hawke aseguró que en los primeros 30 minutos de Blue Moon habló mucho más que en sus cuatro últimas películas.

Sin embargo, ese no fue su mayor desafío. A pesar del uso de algunos trucos de la cámara y pocos efectos visuales, lo que más le costó al intérprete fue conseguir el físico. De hecho, tuvo que dedicarle más de 10 años de trabajo a la construcción del personaje desde que leyó el guión por primera vez en 2014.

La película se desarrolla en un bar de Broadway durante el estreno de Oklahoma!. (Foto: IMDb)

“No pensé que necesitaría envejecer para esto, pero Rick (Linklater) sí. Sabía que el tiempo solo iba a jugar a mi favor y, curiosamente, no se trata solo de envejecer, no es solo que la cara se te cuartee y se desmorone. Yo creía que estaba listo cuando tenía 40, pero no lo estaba”, relató Hawke a la revista The Wrap.

Me fui interesando cada vez más en lo que se llama actuación de carácter. Y este papel requería todo eso, todo lo que he aprendido en estos treinta y tantos años. Ethan Hawke

De hecho, Hawke atribuye a su prolongada colaboración con el director el haberle dado el espacio apra despojarse de todo vestigio de vanidad y convertirse en este letrista excéntrico.