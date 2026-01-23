Mientras que Sinners marcó un nuevo récord con 16 nominaciones a los premios Oscar, esa no fue la única sorpresa del anuncio de la Academia: una nueva categoría se sumó a la lista y hay muchas probabilidades de que Timothée Chalamet por fin reciba su estatuilla. Estas y otros hechos destacados harán distinta la edición 98 de los reconocimientos más importantes de Hollywood.
El “desaire” a Ariana Grande y otras 5 claves de los Premios de la Academia
Los nombres que no obtuvieron nominación
Cada año, los nombres que no se mencionan durante las nominaciones son tan esperados como los que llegan a las listas y, en esta ocasión, la actriz de mayor perfil que fue desairada por los miembros de la Academia fue Ariana Grande.
Mientras que en 2025 obtuvo una nominación a Mejor actriz de reparto por la primera película de Wicked, pero este año se quedó fuera a pesar de interpretar un papel más destacado en la segunda parte de la adaptación de Broadway.
De hecho, Wicked: Por siempre no logró ninguna nominación, mientras que la película anterior obtuvo 10 nominaciones y ganó dos Oscar.
¿A quiénes más dejaron fuera? A Chase Infiniti, de One Battle After Another, y Paul Mescal, por su papel en Hamnet.
¿El último acto de Warner Bros.?
Es raro que un solo estudio de Hollywood tenga dos películas favoritas a los Oscar, pero Warner Bros arrasó con Sinners, que consiguió 16 nominaciones, y One Battle After Another con 13.
En los últimos años, el estudio ha apoyado el cine de autor, por ejemplo, el éxito de terror Weapons, que obtuvo una nominación, y Mickey 17 de Bong Joon-ho. Sin embargo, existe una paradoja: ese éxito llega en lo que podría ser el “último acto” del Warner Bros., estudio centenario como distribuidor independiente, pues ahora es objeto de una feroz puja entre Paramount Skydance y Netflix, que quieren comprarlo.
Los récords de ‘Sinners’ y películas en idioma no inglés
Sinners obtuvo un récord de 16 nominaciones, pero no fue la única película con nuevas marcas.
La expansión internacional de los integrantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se hizo sentir y este año hay un récord de cuatro nominaciones de interpretaciones en idiomas distintos al inglés.
Entre ellas figuran tres actores noruegos de Sentimental Value,Renate Reinsve, Stellan Skarsgård e Inga Ibsdotter Lilleaas, y el brasileño Wagner Moura, protagonista de Secret Agent.
Por su lado, Chloé Zhao, directora de Hamnet, se convirtió en la segunda mujer en lograr múltiples nominaciones a Mejor dirección, después de Jane Campion.
Mejor casting, la nueva categoría
Otra novedad en esta edición es el premio a Mejor casting, una nueva categoría en 24 años , pues la Academia no integraba nuevos premios desde 2002, cuando añadió Mejor película animada.
Por ser una primera vez, no se sabe realmente qué buscan los votantes, pero al final, la categoría reflejó en gran medida a los favoritos a Mejor película, con las nominaciones de Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, Secret Agent y Sinners.
Timothé Chalamet… “supreme”
A sus 30 años, Timothée Chalamet sumó su tercera nominación a Mejor actor con Marty Supreme, después de Call Me By Your Name, en 2018, y A Complete Unknown, en la que encarna a Bob Dylan, apenas el año pasado.
Probablemente una de las mayores estrellas de su generación, Chalamet también obtuvo una nominación por ser el productor de Marty Supreme, la historia semificcionada del talentoso y ambicioso jugador de tenis de mesa en un Nueva York y Japón de la década de 1950.
Aunque compite contra Leonardo DiCaprio, las posibilidades de Chalamet se ven reforzadas por su sólida actuación, además de que la película sumó nueve nominaciones y a él ya le valió el Globo de Oro a Mejor actor en una película de comedia.