El “desaire” a Ariana Grande y otras 5 claves de los Premios de la Academia

Los nombres que no obtuvieron nominación

Cada año, los nombres que no se mencionan durante las nominaciones son tan esperados como los que llegan a las listas y, en esta ocasión, la actriz de mayor perfil que fue desairada por los miembros de la Academia fue Ariana Grande.

Mientras que en 2025 obtuvo una nominación a Mejor actriz de reparto por la primera película de Wicked, pero este año se quedó fuera a pesar de interpretar un papel más destacado en la segunda parte de la adaptación de Broadway.

De hecho, Wicked: Por siempre no logró ninguna nominación, mientras que la película anterior obtuvo 10 nominaciones y ganó dos Oscar.



¿A quiénes más dejaron fuera? A Chase Infiniti, de One Battle After Another, y Paul Mescal, por su papel en Hamnet.

