Oscar 2026: Cuándo se estrenan y dónde ver las películas nominadas

Por ejemplo, Sinners, película protagonizada por Michael B. Jordan y dirigida por Ryan Coogler, alcanzó un récord histórico de 16 nominaciones, llevándose de calle a Titanic, que en 1997 alcanzó 14 nominaciones y desde entonces ninguna otra producción había logrado la hazaña.

Y en este mismo sentido, One Battle After Another se quedó con 13 nominaciones; mientras que Frankenstein, del mexicano Guillermo del Toro, alcanzó un total de ocho, incluida Mejor película, Mejor actor de reparto y Mejor guión adaptado.

Las producciones nominadas a Mejor película (y dónde verlas)

Este año, la Academia nominó un total de 10 películas en la categoría principal, mismas que considera las más sobresalientes del último año. Mientras que algunas se estrenaron e incluso ya están disponibles en distintas plataformas de streaming, algunas otras todavía están pendientes de llegar a las salas de cine mexicanas.

Acá te compartimos cuáles son y dónde ver todas las películas nominadas al Oscar 2026 a Mejor películas:

‘

BUGONIA’

Inspirada en la película surcoreana Save the Green Planet!, esta película dirigida por Yorgos Lanthimos es una comedia ácida de ciencia ficción en la que dos jóvenes que creen en distintas teorías de la conspiración secuestran a la CEO de una gran empresa pues están convencidos de que ella es una extraterrestre que planea destruir el mundo.

—Duración: 1 hora y 59 minutos

1 hora y 59 minutos — Elenco: Emma Stone, Jesse Plemons y Aidan Delbis

Emma Stone, Jesse Plemons y Aidan Delbis — Estreno en México: diciembre de 2025

diciembre de 2025 — Dónde ver: todavía en algunas salas de cine y en renta en Prime Video, Apple TV+ y Google Play

‘F1’

El nivel técnico, las largas giras internacionales y el detalle para hacer esta película hizo que su rodaje se extendiera por un par de años, y valió la pena. Brad Pitt y Damson Idris aprendieron a manejar monoplazas de Fórmula 1 y asistieron a muchas de las carreras alrededor del mundo. Ahora, la película está nominada al Oscar y sí, fue la gran sorpresa de la categoría.