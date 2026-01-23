Oscar 2026: Cuándo se estrenan y dónde ver las películas nominadas

El anuncio está hecho, la suerte está echada, cada uno elige a sus favoritos y el próximo 15 de marzo sabremos el resultado, sí, por supuesto hablamos de los Premios Oscar 2026 que ya anunció todas las nominaciones que incluyen algunas sorpresas y un par de récords nuevos.
Por ejemplo, Sinners, película protagonizada por Michael B. Jordan y dirigida por Ryan Coogler, alcanzó un récord histórico de 16 nominaciones, llevándose de calle a Titanic, que en 1997 alcanzó 14 nominaciones y desde entonces ninguna otra producción había logrado la hazaña.
Y en este mismo sentido, One Battle After Another se quedó con 13 nominaciones; mientras que Frankenstein, del mexicano Guillermo del Toro, alcanzó un total de ocho, incluida Mejor película, Mejor actor de reparto y Mejor guión adaptado.
Las producciones nominadas a Mejor película (y dónde verlas)
Este año, la Academia nominó un total de 10 películas en la categoría principal, mismas que considera las más sobresalientes del último año. Mientras que algunas se estrenaron e incluso ya están disponibles en distintas plataformas de streaming, algunas otras todavía están pendientes de llegar a las salas de cine mexicanas.
Acá te compartimos cuáles son y dónde ver todas las películas nominadas al Oscar 2026 a Mejor películas:
‘
BUGONIA’
Inspirada en la película surcoreana Save the Green Planet!, esta película dirigida por Yorgos Lanthimos es una comedia ácida de ciencia ficción en la que dos jóvenes que creen en distintas teorías de la conspiración secuestran a la CEO de una gran empresa pues están convencidos de que ella es una extraterrestre que planea destruir el mundo.
- —Duración: 1 hora y 59 minutos
- — Elenco: Emma Stone, Jesse Plemons y Aidan Delbis
- — Estreno en México: diciembre de 2025
- — Dónde ver: todavía en algunas salas de cine y en renta en Prime Video, Apple TV+ y Google Play
‘F1’
El nivel técnico, las largas giras internacionales y el detalle para hacer esta película hizo que su rodaje se extendiera por un par de años, y valió la pena. Brad Pitt y Damson Idris aprendieron a manejar monoplazas de Fórmula 1 y asistieron a muchas de las carreras alrededor del mundo. Ahora, la película está nominada al Oscar y sí, fue la gran sorpresa de la categoría.
- —Duración: 2 horas 35 minutos
- — Elenco: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon
- — Estreno en México: junio de 2025
- — Dónde ver: disponible en Apple TV+
‘FRANKENSTEIN’
La consentida del público mexicano: la versión de Guillermo del Toro del libro de Mary Shelley está nominada a Mejor película y no es para menos, pues es la historia que el director deseaba narrar desde que era un niño. En total, Frankenstein alcanzó ocho nominaciones.
- —Duración: 2 horas 30 minutos
- — Elenco: Jacob Elordi, Mia Goth, Oscar Isaac
- — Estreno en México: noviembre de 2025
- — Dónde ver: disponible en Netflix
‘ONE BATTLE AFTER ANOTHER’
La segunda más nominada al Oscar en 2026, esta película dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson narra la historia de Bob, un exrevolucionario paranoico que vive oculto con su hija Willa, pero cuando ella desaparece al mismo tiempo que su peor enemigo reaparece, él se dedica a buscarla en un mundo racista.
- —Duración: 2 horas 42 minutos
- — Elenco: Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Sean Penn, Benicio del Toro
- — Estreno en México: septiembre de 2025
- — Dónde ver: disponible en HBO Max y Prime Video
‘SINNERS’
Considerada una de las mejores películas de terror de los últimos tiempos, narra la historia de los hermanos gemelos Stack y Smoke, quienes en 1932 regresan a su pueblo natal en Mississippi y descubren que la ciudad está plagada de vampiros que atacan a la población negra, usando la música como puerta sobrenatural. Una metáfora puntual y fina sobre el racismo y la opresión, narrada por el director Ryan Coogler, no por nada rompió el récord histórico al ser nominada en 16 categorías.
- —Duración: 2 horas 17 minutos
- — Elenco: Michael B. Jordan, Omar Benson Miller, Wunmi Mosaku, Hailee Steinfeld
- — Estreno en México: abril de 2025
- — Dónde ver: disponible en HBO Max
‘HAMNET’
La galardonada directora Chloé Zhao hizo una maravillosa adaptación de la novela de Maggie O’Farrell, que se centra en la vida de Agnes Hathaway, esposa de William Shakespeare, y el intenso dolor que atraviesa tras la pérdida de su hijo Hamnet, un pequeño de 11 años que muere a causa de la peste.
- —Duración: 2 horas 5 minutos
- — Elenco: Jessie Buckley, Paul Mescal, Noah Jupe, Joe Alwin, Jacobi Jupe
- — Estreno en México: 22 de enero de 2026
- — Dónde ver: disponible en cines
‘MARTY SUPREME’
Escrita y dirigida por Josh Safdie, es muy probable que esta película le de su primer Oscar a Timothée Chalamet. El personaje principal, Marty Mauser, está inspirado en un personaje verdadero: Marty Reisman, uno de los más grandes jugadores de tenis de mesa en la historia de ese deporte. En la película, Marty es un estafador que debe demostrar que merece toda la gloria que busca. En total obtuvo nueve nominaciones al Oscar.
- — Duración: 2 horas 29 minutos
- — Elenco: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Fran Descher, Ronald Bronstein, Tayler, The Creator
- — Estreno en México: 1 de enero de 2026
- — Dónde ver: disponible en cines
‘THE SECRET AGENT’
Este thriller político dirigido por Kleber Mendoça Filho sigue a Armando, un exprofesor experto en tecnología atrapado entre toda la confusión y agitación política que se desarrolla durante la dictadura militar de Brasil, por lo que intenta huir de la persecución del régimen, escondiéndose en Recife, al mismo tiempo que intenta proteger a su hijo.
- — Duración: 2 horas 40 minutos
- — Elenco: Wagner Moura, Udo Kier, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone
- — Estreno en México: 26 de febrero de 2026
- — Dónde ver: próximamente en cines
‘SENTIMENTAL VALUE’
La historia sigue a las hermanas Nora y Agnes, quienes tras la muerte de su mamá deben reconectar con su padre Gustav, un director de cine ya mayor. Nora se opone a protagonizar la película con la que su papá busca volver a la fama, por lo que él lleva a una joven estrella de Hollywood al reencuentro con sus hijas. Sin duda, esta película está considerada uno de los grandes trabajos del director Joachim Trier.
- — Duración: 2 horas 13 minutos
- — Elenco: Stellan Skarsgård, Elle Fanning, Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas
- — Estreno en México: 25 de diciembre de 2025
- — Dónde ver: actualmente en cines
‘TRAIN DREAMS’
Basada en una novela corta de Denis Johnson, publicada en 2011, esta película dramática cuenta la historia de Robert Grainger, un obrero que vive una vida apacible alternando distintos trabajos para mantener a su familia, sin embargo tras un incendio su esposa e hija desaparecen sin dejar rastro, y el hombre, sin perder la esperanza, pasa su vida esperándolas en el mismo lugar. El director Clint Bentley, coescribió el guión junto con Greg Kwedar.
- — Duración: 1 hora 42 minutos
- — Elenco: Joel Edgerton, Felicity Jones, Kerry Condon, Will Patton, Will H. Macy
- — Estreno en México: diciembre de 2025
- — Dónde ver: disponible en Netflix