La cinta estadounidense One Battle After Another fue este la gran triunfadora de los BAFTA 2026, los premios británicos del cine, al llevarse seis galardones, entre ellos los de Mejor película y Director, y se fortalece rumbo al Oscar 2026 que se celebrarán a mediados de marzo, mientras que otras películas como Marty Supreme y El agente secreto se desinflan.
'One Battle After Another': la gran ganadora de los BAFTA; 'Marty Supreme' se va sin nada
Por su parte, el cine brasileño, que llegó a la ceremonia con cuatro nominaciones, optando a los galardones de Película de habla no inglesa y Guion original, con la película El agente secreto, no pudo hacerse con ningún premio.
Una batalla tras otra, que partió como favorita con 14 nominaciones a los BAFTA, se llevó, además de Mejor película y Director (Paul Thomas Anderson), cuatro más en Actor de reparto (Sean Penn), Guion adaptado, Fotografía y Montaje.
La película es una tragicomedia que aborda los excesos extremistas en Estados Unidos y salió vencedora frente a Sinners, otro filme estadounidense, que se impuso en tres de las 13 nominaciones con las que llegó, incluido Mejor Guion para Ryan Coogler, el primer afrodescendiente en la historia de los premios en llevarse este premio.
Sinners, que mezcla una trama de vampiros con el segregacionismo y racismo de los años 30 en Estados Unidos, se impuso también en las categorías Actriz de reparto (la británica Wunmi Mosaku, nacida en Nigeria) y Música original.
'Una batalla tras otra': A tres premios del récord
Con sus seis premios, la película de Thomas Anderson no pudo batir el récord de más premios BAFTA en una edición que ostenta, desde 1971, la también estadounidense Dos hombres y un destino, que logró nueve.
"Desgraciadamente, el título (de la película) tiene sentido" en la actualidad, dijo Anderson después de la ceremonia. "Simplemente empieza a parecer que viene una batalla tras otra estos días. Pero mantengan la esperanza".
Frankenstein, del director mexicano Guillermo del Toro, se llevó tres premios, de los ocho a los que optaba, en las categorías de Maquillaje y peluquería, Diseño de producción y Sonido.
La película brasileña El agente secreto, nominada a cuatro estatuillas en los Oscar, vio como se imponía en la categoría de Mejor película no inglesa la noruega Sentimental Value.
Brasil llegó a los BAFTA con cuatro candidaturas, pues también compitieron Apocalipse nos Trópicos, en Mejor documental; y Adolpho Veloso, en Fotografía, por Sonhos de Trem, pero estas tampoco se llevaron el premio.
Los BAFTA, considerados un termómetro antes de los Oscar -que se realizarán el 15 de marzo-, también dejaron lugar a la sorpresa al premiar al actor británico de 33 años Robert Aramayo con la categoría a Mejor actor por su papel en I Swear (Incontrolable), una comedia social sobre un joven con síndrome de Tourette.
Aramayo venció al franco-estadounidense Timothée Chalamet, favorito para este galardón, por su papel en Marty Supreme y a Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra.
"No puedo creer que haya ganado. Realmente no puedo creerlo", declaró entre lágrimas el actor.
La irlandesa Jessie Buckley se llevó el premio de Mejor actriz por su interpretación en Hamnet, una coproducción británica-estadounidense que optaba a 11 premios, ganando dos, ya que también se llevó el de Mejor película británica.
La estadounidense Marty Supreme, que también optaba a 11 premios, no se llevó ninguno.
La lista de aspirantes a los BAFTA es similar a la de los premios de Hollywood, con Pecadores liderando con 16 candidaturas, seguida de Una batalla tras otra con 13.