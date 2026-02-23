'One Battle After Another': la gran ganadora de los BAFTA; 'Marty Supreme' se va sin nada

Por su parte, el cine brasileño, que llegó a la ceremonia con cuatro nominaciones, optando a los galardones de Película de habla no inglesa y Guion original, con la película El agente secreto, no pudo hacerse con ningún premio.

Una batalla tras otra, que partió como favorita con 14 nominaciones a los BAFTA, se llevó, además de Mejor película y Director (Paul Thomas Anderson), cuatro más en Actor de reparto (Sean Penn), Guion adaptado, Fotografía y Montaje.

La película es una tragicomedia que aborda los excesos extremistas en Estados Unidos y salió vencedora frente a Sinners, otro filme estadounidense, que se impuso en tres de las 13 nominaciones con las que llegó, incluido Mejor Guion para Ryan Coogler, el primer afrodescendiente en la historia de los premios en llevarse este premio.

Sinners, que mezcla una trama de vampiros con el segregacionismo y racismo de los años 30 en Estados Unidos, se impuso también en las categorías Actriz de reparto (la británica Wunmi Mosaku, nacida en Nigeria) y Música original.

'Una batalla tras otra': A tres premios del récord

Con sus seis premios, la película de Thomas Anderson no pudo batir el récord de más premios BAFTA en una edición que ostenta, desde 1971, la también estadounidense Dos hombres y un destino, que logró nueve.

"Desgraciadamente, el título (de la película) tiene sentido" en la actualidad, dijo Anderson después de la ceremonia. "Simplemente empieza a parecer que viene una batalla tras otra estos días. Pero mantengan la esperanza".

Frankenstein, del director mexicano Guillermo del Toro, se llevó tres premios, de los ocho a los que optaba, en las categorías de Maquillaje y peluquería, Diseño de producción y Sonido.

La película brasileña El agente secreto, nominada a cuatro estatuillas en los Oscar, vio como se imponía en la categoría de Mejor película no inglesa la noruega Sentimental Value.