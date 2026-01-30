Las películas se estrenarán en cines hasta 2028, pero las primeras imágenes ya se revelaron. De hecho, antes de que Sony Pictures publicara las fotos en redes sociales, se distribuyeron en forma de postales en la casa de infancia de John Lennon, el Institute for Performing Arts de Liverpool, escuela cofundada por Paul McCartney, además de algunos lugares de Nueva York –como el Strawberry Field, en Central Park, o la Universidad de Columbia–; también en distintos lugares de Hamburgo, como el Monumento de los Beatles o el Cavern Club; y en Tokio,como Tower Records de Shibuya, y el The Capital Hotel Tokyo.

Las primeras imágenes de The Beatles: A Four Film Cinematic

En las fotografías que Sony reveló, los cuatro actores caracterizados como cada Beatle llevan un look de acuerdo a las diferentes etapas de la banda de Liverpool.

PAUL MESCAL, COMO PAUL MCCARTNEY

El look del actor corresponde al que llevaba McCartney a inicios de su carrera, con el álbum Please, Please Me de 1963.