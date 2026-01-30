Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cine y TV

The Beatles vuelve a la vida con las primeras imágenes de las películas de 2028

Tras la filtración de algunas imágenes de los actores caracterizados como el cuarteto de Liverpool, Sony Pictures reveló las fotos oficiales de “los nuevos” Paul, Ringo, George y John.
vie 30 enero 2026 05:05 PM
(Obligatorio)
Sony Pictures reveló las primeras imágenes deThe Beatles: A Four Film Cinematic Event que se estrenará en cines en 2028. (Fotos: Sony Pictures)

Sony Pictures reveló las primeras imágenes oficiales de The Beatles : A Four Film Cinematic Event, la serie de cuatro películas biográficas sobre Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr interpretados por Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn y Barry Keoghan, respectivamente.

Publicidad

Las películas se estrenarán en cines hasta 2028, pero las primeras imágenes ya se revelaron. De hecho, antes de que Sony Pictures publicara las fotos en redes sociales, se distribuyeron en forma de postales en la casa de infancia de John Lennon, el Institute for Performing Arts de Liverpool, escuela cofundada por Paul McCartney, además de algunos lugares de Nueva York –como el Strawberry Field, en Central Park, o la Universidad de Columbia–; también en distintos lugares de Hamburgo, como el Monumento de los Beatles o el Cavern Club; y en Tokio,como Tower Records de Shibuya, y el The Capital Hotel Tokyo.

Te recomendamos:

Una foto antigua (1967) del cuarteto de Liverpool por el Día Internacional de The Beatles.
Vida

Los 5 mejores álbumes de The Beatles rankeados según expertos

Las primeras imágenes de The Beatles: A Four Film Cinematic

En las fotografías que Sony reveló, los cuatro actores caracterizados como cada Beatle llevan un look de acuerdo a las diferentes etapas de la banda de Liverpool.

PAUL MESCAL, COMO PAUL MCCARTNEY

El look del actor corresponde al que llevaba McCartney a inicios de su carrera, con el álbum Please, Please Me de 1963.

paul-mescal-beatles-peliculas.jpg
Paul Mescal como Paul McCartney. (Fotos: Getty Images y Sony Pictures)

Publicidad

BARRY KEOGHAN, SERÁ RINGO STARR

En el caso de Keoghan, su look corresponde a la etapa de 1967, cuando la banda lanzó el álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

barry-keoghan-beatles-peliculas.jpg
Barry Keoghan como Ringo Starr. (Fotos: Getty Images y Sony Pictures)

HARRIS DICKINSON, COMO JOHN LENNON

Dickinson, quien es uno de los que más ha sorprendido por su increíble parecido con Lennon, lleva el look de la temporada en la que la banda lanzó The Beatles (el famoso White Album) en 1968.

harris-dickinson-beatles-peliculas.jpg
Harris Dickinson como John Lennon. (Fotos: Getty Images y Sony Pictures)

JOSEPH QUINN, COMO GEORGE HARRISON

Por último, en la imagen Quinn está caracterizado como Harrison en la etapa del Abbey Road, en 1969, apenas un año antes de que la banda se separara.

josesph-quinn-beatles-peliculas.jpg
Joseph Quinn como George Harrison. (Fotos: Getty Images y Sony Pictures)

Publicidad

¿Cuándo se estrenan las películas de The Beatles?

Las cuatro películas, todas dirigidas por Sam Mendes, relatan la historia de la banda más famosa de la historia, pero desde la perspectiva de cada uno de los integrantes. Todas se estrenarán en cines en abril de 2028, según información de Sony Pictures.

Mira:

The-Beatles
Entretenimiento

Descubren canción inédita con George Harrison y Ringo Starr

Esta es la primera vez que tanto los dos integrantes de la banda que viven (McCartney y Starr) y los descendientes de los otros dos (Harrison y Lennon) autorizan una producción de sus vidas y el uso de su música.

“Me siento honrado de contar la historia de la mejor banda de rock de la historia, y muy emocionado por el reto que significa un viaje a través de estas películas”, dijo el director en una declaración publicada por Variety cuando el proyecto se anunció.

Antes de irte, lee:

john lennon
Entretenimiento

20 frases de John Lennon para imaginar un mundo mejor

Tags

The Beatles Barry Keoghan Paul Mescal arte-cultura-y-entretenimiento.arte-y-entretenimiento.cine.peliculas

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad