Sony Pictures reveló las primeras imágenes oficiales de The Beatles : A Four Film Cinematic Event, la serie de cuatro películas biográficas sobre Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr interpretados por Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn y Barry Keoghan, respectivamente.
The Beatles vuelve a la vida con las primeras imágenes de las películas de 2028
Las películas se estrenarán en cines hasta 2028, pero las primeras imágenes ya se revelaron. De hecho, antes de que Sony Pictures publicara las fotos en redes sociales, se distribuyeron en forma de postales en la casa de infancia de John Lennon, el Institute for Performing Arts de Liverpool, escuela cofundada por Paul McCartney, además de algunos lugares de Nueva York –como el Strawberry Field, en Central Park, o la Universidad de Columbia–; también en distintos lugares de Hamburgo, como el Monumento de los Beatles o el Cavern Club; y en Tokio,como Tower Records de Shibuya, y el The Capital Hotel Tokyo.
Las primeras imágenes de The Beatles: A Four Film Cinematic
En las fotografías que Sony reveló, los cuatro actores caracterizados como cada Beatle llevan un look de acuerdo a las diferentes etapas de la banda de Liverpool.
PAUL MESCAL, COMO PAUL MCCARTNEY
El look del actor corresponde al que llevaba McCartney a inicios de su carrera, con el álbum Please, Please Me de 1963.
BARRY KEOGHAN, SERÁ RINGO STARR
En el caso de Keoghan, su look corresponde a la etapa de 1967, cuando la banda lanzó el álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.
HARRIS DICKINSON, COMO JOHN LENNON
Dickinson, quien es uno de los que más ha sorprendido por su increíble parecido con Lennon, lleva el look de la temporada en la que la banda lanzó The Beatles (el famoso White Album) en 1968.
JOSEPH QUINN, COMO GEORGE HARRISON
Por último, en la imagen Quinn está caracterizado como Harrison en la etapa del Abbey Road, en 1969, apenas un año antes de que la banda se separara.
¿Cuándo se estrenan las películas de The Beatles?
Las cuatro películas, todas dirigidas por Sam Mendes, relatan la historia de la banda más famosa de la historia, pero desde la perspectiva de cada uno de los integrantes. Todas se estrenarán en cines en abril de 2028, según información de Sony Pictures.
Esta es la primera vez que tanto los dos integrantes de la banda que viven (McCartney y Starr) y los descendientes de los otros dos (Harrison y Lennon) autorizan una producción de sus vidas y el uso de su música.
“Me siento honrado de contar la historia de la mejor banda de rock de la historia, y muy emocionado por el reto que significa un viaje a través de estas películas”, dijo el director en una declaración publicada por Variety cuando el proyecto se anunció.