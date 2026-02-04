Pedro Pascal protagonizará ‘De Noche’, un romance gay grabado en México

Según informó Variety , y posteriormente lo confirmó el propio Pedro Pascal en sus redes sociales, el actor chileno tomará el papel que Phoenix abandonó.

La película está a cargo de MK2 Films, la productora independiente francesa detrás de películas nominadas al Oscar como Sentimental Value, de Joachim Trier, y The Secret Agent, de Kleber Mendoça Filho.

Pedro Pascal grabará ‘De Noche’ en México

Una buena parte del rodaje de la película se realizará en México, así que sí, está confirmado que Pedro Pascal y Danny Ramírez grabarán en nuestro país.

De Noche se sitúa en un inicio en Los Ángeles y narra la historia de amor entre un policía, interpretado por Pascal, y un profesor, interpretado por Ramírez, en la década de 1930. Sin embargo, por la época, ambos se convierten en el blanco de ataques sociales y políticos, por lo que se ven obligados a huir a México.

