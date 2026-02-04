Publicidad

Cine y TV

Pedro Pascal protagonizará ‘De Noche’, un romance gay grabado en México

La película, cuyo rodaje abandonó Joaquin Phoenix el año pasado, será grabada en Ciudad de México y Pedro Pascal es el nuevo protagonista.
mié 04 febrero 2026 11:52 AM
Pedro Pascal es el nuevo protagonista de 'De Noche', la nueva película de Todd Haynes que se grabará en México. (Foto: Gareth Cattermole/Getty Images)

Todd Haynes por fin tiene a su protagonista estrella para la próxima película De noche, cuyo rodaje se vio interrumpido el año pasado por la abrupta salida de Joaquin Phoenix. Ahora, el director podrá retomar su trabajo con Pedro Pascal y Danny Ramírez interpretando a una pareja que debe huir a México.

Según informó Variety , y posteriormente lo confirmó el propio Pedro Pascal en sus redes sociales, el actor chileno tomará el papel que Phoenix abandonó.

La película está a cargo de MK2 Films, la productora independiente francesa detrás de películas nominadas al Oscar como Sentimental Value, de Joachim Trier, y The Secret Agent, de Kleber Mendoça Filho.

Pedro Pascal grabará ‘De Noche’ en México

Una buena parte del rodaje de la película se realizará en México, así que sí, está confirmado que Pedro Pascal y Danny Ramírez grabarán en nuestro país.

De Noche se sitúa en un inicio en Los Ángeles y narra la historia de amor entre un policía, interpretado por Pascal, y un profesor, interpretado por Ramírez, en la década de 1930. Sin embargo, por la época, ambos se convierten en el blanco de ataques sociales y políticos, por lo que se ven obligados a huir a México.

El propio director, Todd Haynes, dijo en entrevista para Variety que esta historia es especialmente relevante en el contexto histórico actual.

pedro-pascal-danny-ramirez-de-noche-pelicula.jpg
Pedro Pascal y Danny Ramírez interpretarán a una pareja gay de la década de 1930. (Foto: IG @pascalispunk)

“Esta historia, con Pedro Pascal y Danny Ramírez como protagonistas, surge de una época (muy relevante para la nuestra) de corrupción, explotación racial y terrorismo global. Surge como un testimonio de los inexplicables poderes del deseo y el amor para sobrevivir y superar incluso las barreras humanas más paralizantes”, dijo Haynes.

No es la primera vez que el director y guionista estadounidense lleva al cine historias LGBTTTIQA+, pues ha dirigido películas como Carol y Lejos del Cielo.

