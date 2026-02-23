Publicidad

BAFTA 2026: Academia se disculpa por insulto racista, pero guarda silencio sobre discurso editado

Una ceremonia marcada por la contradicción: un insulto racista transmitido sin filtro y un discurso político editado sin explicación.
lun 23 febrero 2026 04:41 PM
Michael B. Jordan en el escenario de los BAFTA 2026 durante la polémica transmisión.
Michael B. Jordan durante la red carpet previa a la ceremonia de los BAFTA 2026, donde se escuchó un insulto racista en plena transmisión. (Foto: Dominic Lipinski/Getty Images)

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de Televisión está envuelta en un escándalo difícil de eludir: durante la transmisión de los Premios BAFTA 2026 se escuchó un insulto racista, mientras que las estrellas de Sinners, Michael B. Jordan y Delroy Lindo, se encontraban en el escenario.

Sin embargo, esa no fue la única controversia. Aunque la ceremonia se transmitió con delay de dos horas y no en vivo, la Academia y BBC decidieron editar el discurso del director Akinola Davies Jr, quien al recibir el premio a Mejor debut de un escritor, director o productor británico compartió un mensaje sobre migración y persecución de los pueblos.

¿Qué ocurrió en los BAFTA 2026 con Michael B. Jordan?

Los hechos ocurrieron cuando los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo, protagonistas de la multi nominada película Sinners, subieron al escenario de los Premios BAFTA 2026 para presentar el premio a Mejores efectos especiales (que ganó la película Avatar: Fire and Ash).

Mientras los actores hablaban, se escuchó de entre el público la palabra con ‘N’, un insulto racial que referencia directamente al esclavismo, gritada involuntariamente por John Davidson, de 84 años y quien a los 25 fue diagnosticado con síndrome de Tourette y es un activista sobre su investigación y entendimiento social.

Esto no fue lo realmente grave, ya que Davidson lo hizo de forma involuntaria, pues el síndrome de Tourette se caracteriza por tics motores y vocales involuntarios y repetitivos, así como coprolalia, que es la emisión involuntaria de palabras obscenas.

En un comunicado, los BAFTA y la BBC aseguraron que tomarían “completa responsabilidad” por poner a los invitados “en una situación muy difícil y nos disculpamos por todo”. Asimismo, aseguraron que deseaban “disculparse sin reservas” con Jordan y Lindo. “Agradecemos a Michael y Delroy por su increíble dignidad y profesionalismo”.

La BBC editó el discurso de Akinola Davies Jr

Mientras que la BBC y la Academia británica decidieron no editar el audio del insulto racista, sí decidieron editar y cortar una parte importante del discurso de Akinola Davies Jr.

2026 EE BAFTA Film Awards - Winners Room
Akinola Davies Jr, Wale Davies e Ethan Hawke luego de que el director recibió el BAFTA a Mejor debut británico. (Foto: Gareth Cattermole/Getty Images)

El director de La sombra de mi padre, película que explora la identidad nigeriana a través de dos hermanos que regresan a Lagos durante las elecciones de 1993, ganó el BAFTA 2026 a Mejor debut de un escritor, director o productor británico.

A todos aquellos cuyos padres migraron para obtener una mejor vida para sus hijos, al migrante económico, el migrante de conflicto, los que están bajo ocupación, dictadura, persecución y los que sufren genocidio: tú importas, sus historias importan más que nunca, tus sueños son un acto de resistencia. A los que miran en casa: conserva a tus seres queridos, conserva tus historias ayer, hoy y para siempre. Para Nigeria, para Londres, el Congo, Sudán, ¡Palestina libre!
Discurso de Akinola Davies Jr en los BAFTA 2026

Esta película, que el director coescribió junto a su hermano Wale Davies, ha sido alabada por la crítica especializada por su narrativa y la poderosa historia que relata. Sin embargo, la BBC decidió recortar un mensaje importante de Akinola Davies Jr.

“A los que están bajo ocupación, dictadura, persecución y a quienes sufren genocidio: tú importa, sus historias importan más que nunca, tus sueños son un acto de resistencia”, dijo en su discurso original y mencionó a Nigeria, Congo, Sudán y concluyó con un “¡Palestina libre!”, pero en la retransmisión oficial, la cadena eliminó toda esa parte.

La respuesta de la BBC y la Academia Británica

Si bien los BAFTA ya ofrecieron una disculpa por haber transmitido el insulto racista, no han ofrecido una explicación sobre la edición del discurso de Davies Jr.

Hasta el momento, tampoco la BBC no ha ofrecido explicación o disculpa sobre este asunto en particular.

