¿Qué ocurrió en los BAFTA 2026 con Michael B. Jordan?

Los hechos ocurrieron cuando los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo, protagonistas de la multi nominada película Sinners, subieron al escenario de los Premios BAFTA 2026 para presentar el premio a Mejores efectos especiales (que ganó la película Avatar: Fire and Ash).

Mientras los actores hablaban, se escuchó de entre el público la palabra con ‘N’, un insulto racial que referencia directamente al esclavismo, gritada involuntariamente por John Davidson, de 84 años y quien a los 25 fue diagnosticado con síndrome de Tourette y es un activista sobre su investigación y entendimiento social.

Esto no fue lo realmente grave, ya que Davidson lo hizo de forma involuntaria, pues el síndrome de Tourette se caracteriza por tics motores y vocales involuntarios y repetitivos, así como coprolalia, que es la emisión involuntaria de palabras obscenas.

En un comunicado, los BAFTA y la BBC aseguraron que tomarían “completa responsabilidad” por poner a los invitados “en una situación muy difícil y nos disculpamos por todo”. Asimismo, aseguraron que deseaban “disculparse sin reservas” con Jordan y Lindo. “Agradecemos a Michael y Delroy por su increíble dignidad y profesionalismo”.

La BBC editó el discurso de Akinola Davies Jr

Mientras que la BBC y la Academia británica decidieron no editar el audio del insulto racista, sí decidieron editar y cortar una parte importante del discurso de Akinola Davies Jr.