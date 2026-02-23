El director de La sombra de mi padre, película que explora la identidad nigeriana a través de dos hermanos que regresan a Lagos durante las elecciones de 1993, ganó el BAFTA 2026 a Mejor debut de un escritor, director o productor británico.
A todos aquellos cuyos padres migraron para obtener una mejor vida para sus hijos, al migrante económico, el migrante de conflicto, los que están bajo ocupación, dictadura, persecución y los que sufren genocidio: tú importas, sus historias importan más que nunca, tus sueños son un acto de resistencia. A los que miran en casa: conserva a tus seres queridos, conserva tus historias ayer, hoy y para siempre. Para Nigeria, para Londres, el Congo, Sudán, ¡Palestina libre!
Discurso de Akinola Davies Jr en los BAFTA 2026
Esta película, que el director coescribió junto a su hermano Wale Davies, ha sido alabada por la crítica especializada por su narrativa y la poderosa historia que relata. Sin embargo, la BBC decidió recortar un mensaje importante de Akinola Davies Jr.
“A los que están bajo ocupación, dictadura, persecución y a quienes sufren genocidio: tú importa, sus historias importan más que nunca, tus sueños son un acto de resistencia”, dijo en su discurso original y mencionó a Nigeria, Congo, Sudán y concluyó con un “¡Palestina libre!”, pero en la retransmisión oficial, la cadena eliminó toda esa parte.
La respuesta de la BBC y la Academia Británica
Si bien los BAFTA ya ofrecieron una disculpa por haber transmitido el insulto racista, no han ofrecido una explicación sobre la edición del discurso de Davies Jr.
Hasta el momento, tampoco la BBC no ha ofrecido explicación o disculpa sobre este asunto en particular.