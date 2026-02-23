UEFA suspende a Prestianni en lo que la investigación en su contra continúa

A pesar de que la investigación en contra de Prestianni no ha concluido, el Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA suspendió provisionalmente al jugador del Benfica para el próximo partido para el que fuera, en otras circunstancias, “elegible por presunta conducta discriminatoria”.

¿Qué significa la suspensión provisional de la UEFA a Prestianni por conducta racista?

La medida cautelar no afectará “cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su correspondiente traslado a los órganos disciplinarios de la UEFA”, dijo la organización en un comunicado de prensa.

Según el reglamento, de hallar culpable a Prestianni de proferir insultos racistas a Vinicius Jr, la sanción mínima para el argentino será de 10 partidos de suspensión.

¿Qué pasó con Prestianni y Vinicius Jr? Un resumen:

Prestianni discutió con Vinicius Jr, uno de los mejores y más laureados futbolistas del mundo en la actualidad, mientras se tapaba la boca con la camiseta. El brasileño asegura que fue en ese momento que profirió insultos racistas en su contra.

Gianluca Prestianni, del Benfica, recibirá una sanción de la UEFA en próximos días. (Foto: Angel Martinez/Getty Images)

Por su parte, poco después de concluido el encuentro, el argentino dijo en sus redes sociales que “jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

Sin embargo, el delantero del Real Madrid , Kylian Mbappe, afirmó que el argentino sí profirió en reiteradas ocasiones insultos racistas a su compañero y consideró que “un jugador así no merece jugar más en la Champions League”.

De hecho, en las imágenes de televisión se ve cuando el francés encara a Prestianni.

El entrenador de Benfica, José Mourinho, que también está sancionado para el partido de vuelta tras haber sido expulsado en Lisboa, criticó de forma polémica a Vinícius al considerar que había provocado al público y a los jugadores por celebrar el único gol del partido con un baile.

Con información de AFP y Champions League