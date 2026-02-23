Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

UEFA suspende a Prestianni en lo que la investigación en su contra continúa

El jugador argentino es señalado de proferir insultos racistas en contra de Vinicius Jr y, por lo pronto, no podrá entrar al partido del miércoles.
lun 23 febrero 2026 11:40 AM
racista-prestianni-suspendido-investigacion-uefa.jpg
Gianluca Prestianno profirió insultos racistas en contra de Vinicius Jr mientras cubría su rostro con la camiseta. (Foto: Angel Martinez/Getty Images)

La UEFA suspendió provisionalmente al delantero argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, tras los insultos racistas que profirió en contra del brasileño Vinicius Jr., del Real Madrid, por lo que no jugará este miércoles en el partido de vuelta de playoffs para octavos de final de la Champions League .

Publicidad

A pesar de que la investigación en contra de Prestianni no ha concluido, el Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA suspendió provisionalmente al jugador del Benfica para el próximo partido para el que fuera, en otras circunstancias, “elegible por presunta conducta discriminatoria”.

Lee:

Foto de Vinicius Jr vestido casual de negro con gorra y frente a la cámara de cine que graba su documental.
Entretenimiento

Valencia FC vs Netflix: por qué el equipo español exige cambiar el documental ‘Baila, Vini’

¿Qué significa la suspensión provisional de la UEFA a Prestianni por conducta racista?

La medida cautelar no afectará “cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su correspondiente traslado a los órganos disciplinarios de la UEFA”, dijo la organización en un comunicado de prensa.

Según el reglamento, de hallar culpable a Prestianni de proferir insultos racistas a Vinicius Jr, la sanción mínima para el argentino será de 10 partidos de suspensión.

No es la primera vez:

Vinicius rompe en llanto por insultos racistas
Deportes

Vinicius rompe en llanto por racismo: "Cada vez tengo menos voluntad de jugar"

¿Qué pasó con Prestianni y Vinicius Jr? Un resumen:

Prestianni discutió con Vinicius Jr, uno de los mejores y más laureados futbolistas del mundo en la actualidad, mientras se tapaba la boca con la camiseta. El brasileño asegura que fue en ese momento que profirió insultos racistas en su contra.

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg
Gianluca Prestianni, del Benfica, recibirá una sanción de la UEFA en próximos días. (Foto: Angel Martinez/Getty Images)

Por su parte, poco después de concluido el encuentro, el argentino dijo en sus redes sociales que “jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

Sin embargo, el delantero del Real Madrid , Kylian Mbappe, afirmó que el argentino sí profirió en reiteradas ocasiones insultos racistas a su compañero y consideró que “un jugador así no merece jugar más en la Champions League”.

Más del tema:

lewis-hamilton-gp-monaco
Entretenimiento

"Vinicius ha sido valiente": Hamilton sobre insultos racistas

De hecho, en las imágenes de televisión se ve cuando el francés encara a Prestianni.

El entrenador de Benfica, José Mourinho, que también está sancionado para el partido de vuelta tras haber sido expulsado en Lisboa, criticó de forma polémica a Vinícius al considerar que había provocado al público y a los jugadores por celebrar el único gol del partido con un baile.

Con información de AFP y Champions League

Publicidad

Tags

UEFA Champions League Real Madrid
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad