Cine y TV

"Cumbres Borrascosas" arrasa en cines y supera los 80 mdd en pocos días

Un estreno estratégico, una pareja magnética y más de 80 millones en cuatro días: "Cumbres Borrascosas" convierte la crítica en éxito comercial global.
lun 16 febrero 2026 03:20 PM
Foto de Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas, película que superó los 80 millones en taquilla
Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan 'Cumbres Borrascosas', que superó los 80 millones de dólares en su estreno mundial. (Foto: Warner Bros. vía IMDb)

Ni las más ácidas críticas han afectado a "Cumbres Borrascosas", pues la película dirigida por Emerald Fennell dominó las ventas en taquilla de este fin de semana y sobrepasó los 80 millones de dólares a nivel mundial en apenas cuatro días.

Cuánto recaudó "Cumbres Borrascosas" en su primer fin de semana

En su primer fin de semana en más de 3,600 cines, el largometraje —inspirado en un fragmento de la novela homónima— alcanzó una recaudación en taquillas de Estados Unidos y Canadá de 40 millones de dólares y más de 42 millones de dólares en el resto del mundo, según datos del sitio especializado Box Office Mojo .

Con esto, "Cumbres Borrascosas", protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie , registra una recaudación de 82 millones de dólares entre el jueves 12 –día de su estreno mundial– y domingo 15 de febrero, con lo que se convirtió en la película más exitosa de Fennell hasta ahora.

Warner Bros recupera la inversión

Gracias a estos resultados, Warner Bros. recupera el costo de producción de "Wuthering Heights", que asciende a 80 millones de dólares, sin incluir los costos del tour promocional.

En esta película, Margot Robbie y Jacob Elordi interpretan a Catherine Earnshaw y Heathcliff, una pareja de enamorados que mantiene una relación amorosa sumamente tóxica y tormentosa. Por supuesto, la fecha de su estreno responde también a su estrategia de mercadotecnia, pues coincidió con el Día de San Valentín y fue la elección principal entre mujeres, que representan el 75% de la población que la vio en cines este fin de semana.

warner-bros-estreno-cumbres-borrascosas.jpg
Warner Bros. recupera la inversión de 80 millones de dólares tras el estreno del filme. (Foto: Warner Bros. vía IMDb)

Warner Bros y un momento decisivo en la industria

El éxito de "Cumbres Borrascosas" representa además un impulso estratégico para Warner Bros. Se trata de la novena película del estudio que alcanza el número uno en ventas durante su estreno en cines, antes estuvieron Una película de Minecraft y Sinners, por mencionar un par de ejemplos.

Esto ocurre mientras Netflix y Paramount compiten por adquirir a la productora, en un proceso que aún no ha llegado a una resolución.

