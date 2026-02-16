Cuánto recaudó "Cumbres Borrascosas" en su primer fin de semana

En su primer fin de semana en más de 3,600 cines, el largometraje —inspirado en un fragmento de la novela homónima— alcanzó una recaudación en taquillas de Estados Unidos y Canadá de 40 millones de dólares y más de 42 millones de dólares en el resto del mundo, según datos del sitio especializado Box Office Mojo .

Con esto, "Cumbres Borrascosas", protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie , registra una recaudación de 82 millones de dólares entre el jueves 12 –día de su estreno mundial– y domingo 15 de febrero, con lo que se convirtió en la película más exitosa de Fennell hasta ahora.

Warner Bros recupera la inversión

Gracias a estos resultados, Warner Bros. recupera el costo de producción de "Wuthering Heights", que asciende a 80 millones de dólares, sin incluir los costos del tour promocional.

En esta película, Margot Robbie y Jacob Elordi interpretan a Catherine Earnshaw y Heathcliff, una pareja de enamorados que mantiene una relación amorosa sumamente tóxica y tormentosa. Por supuesto, la fecha de su estreno responde también a su estrategia de mercadotecnia, pues coincidió con el Día de San Valentín y fue la elección principal entre mujeres, que representan el 75% de la población que la vio en cines este fin de semana.