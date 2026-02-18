Así es ‘The Gates’, la última película de James Van Der Beek antes de su muerte

El actor, famoso por su papel como Dawson Leery en la serie adolescente de finales de los 90 Dawson’s Creek, murió el pasado 11 de febrero luego de tres años de padecer cáncer colorrectal.

‘The Gates’, la última película de James Van Der Beek antes de morir

Lionsgate publicó el primer trailer de la película The Gates, un thriller en el que actúan Mason Gooding, Algee Smith y Keith Powers, además de ser uno de los últimos proyectos de Van Der Beek.

El largometraje relata la historia de jóvenes universitarios que se embarcan en un viaje por carretera, pero que al tomar un atajo llegan a una comunidad remota en la que deben parar y presencian un asesinato cometido por un siniestro pastor, interpretado por Van Der Beek. El trío de jóvenes queda atrapado y se enfrentan a sí mismos y a sus creencias morales.

En el trailer de The Gates se muestra a un temible James Van Der Beek que mantiene a toda la comunidad bajo su influencia.

La película es dirigida por John Burr, quien al enterarse de la muerte del actor no dudó en compartir sus reflexiones sobre cómo fue trabajar de cerca con él. “James fue una leyenda. La primera vez que lo vi fue en un café a las afueras de Austin y hablamos sobre el guion para una película en la que queríamos trabajar juntos. Su carisma y energía fueron evidentes de inmediato”, compartió el cineasta en una carta abierta publicada por Entertainment Weekly.