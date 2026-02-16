'Cumbres Borrascosas': 5 cosas que debes saber de la peli protagonizada por Jacob Elordi

Un clásico de la literatura

La película se basa en Cumbres borrascosas (Wuthering Heights en su versión original), un gran clásico de la novelista inglesa Emily Brontë, publicada en 1847.

La intriga, centrada en la pasión entre Heathcliff, un muchacho de orígenes misteriosos acogido por el rico señor Earnshaw, y la hija de este, Catherine, transcurre en el norte de Inglaterra.

Entre sus principales temas figuran "el deseo, la manipulación [...], la obsesión y, por último, la reconciliación", resume a AFP Catherine Lanone, profesora de literatura británica en la universidad Sorbonne Nouvelle.

La obra, mal recibida por la crítica en el momento de su publicación en pleno reinado victoriano marcado por valores conservadores, se convirtió con el tiempo en un clásico.

Polémica con Jacob Elordi

El actor australiano de 28 años, que saltó a la fama en la serie Euphoria, encarna a Heathcliff.

La elección de Elordi, un actor blanco, suscitó críticas por parte de incondicionales del libro de Emily Brontë, donde se describe a Heathcliff con "físico de gitano de piel oscura".

El origen de Heathcliff sigue siendo "ambiguo" y es "un aspecto subyacente de la novela", señala Lanone.

La directora Emerald Fennell explicó por su parte que Elordi "se parece exactamente a la ilustración de Heathcliff en el primer libro [que ella] leyó", indicó la BBC.

En 2011, en un largometraje anterior, el personaje fue interpretado por James Howson, un actor negro, una iniciativa inédita en las anteriores adaptaciones de Cumbres borrascosas.