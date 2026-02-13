¿Buscas amor realista en películas y series? Estas son las mejores

Para hacer un análisis de lo que verdaderamente es amor, en Life and Style te presentamos algunos títulos de series y películas con visión realista de este sentimiento y que seguramente nos harán profundizar sobre cómo estamos posicionados ante él este 14 de febrero.

Modern Love

(Serie)

El amor rompe todas las reglas. Diferentes historias de relaciones, conexiones, traiciones y revelaciones, todas ellas inspiradas en hechos reales, cobran vida en cada episodio de esta antología.

Disponible en Prime Video

500 days of summer

(Película)

Un joven redactor de tarjetas de felicitaciones, desesperadamente y en vano, busca a la mujer de sus sueños, y posiblemente su nueva colega Summer Finn sea “la indicada”, pero ella no cree que el amor. Verdadero exista.

Disponible en Disney+

La Joya de la Familia

(Película)

La presumida y ultra ejecutiva Meredith Morton se aventura a salir de Manhattan para conocer a la familia de su novio Everett Stone. Un huésped sorpresa, dos desconcertantes romances y muchas cervezas serán necesarios para lograr descongelar el témpano que cubre a Meredith y así derretir los corazones de los Stone.