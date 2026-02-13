¿Buscas amor realista en películas y series? Estas son las mejores

El amor, el amor... este sentimiento derrocha a todo lo que da cada año en el Día de San Valentín; las personas salen a celebrarlo a lugares públicos como restaurantes, parques o centros comerciales y lo complementan con regalos y otras muestras de cariño. Pero si tú prefieres quedarte en casa, ya sea solo o acompañado y disfrutar de esta celebración, puedes hacerlo con una rica cena mientras ves películas y series de esta temática disponibles en streaming.
Las mejores películas y series con visión realista del amor
Para hacer un análisis de lo que verdaderamente es amor, en Life and Style te presentamos algunos títulos de series y películas con visión realista de este sentimiento y que seguramente nos harán profundizar sobre cómo estamos posicionados ante él este 14 de febrero.
Modern Love
(Serie)
El amor rompe todas las reglas. Diferentes historias de relaciones, conexiones, traiciones y revelaciones, todas ellas inspiradas en hechos reales, cobran vida en cada episodio de esta antología.
- Disponible en Prime Video
500 days of summer
(Película)
Un joven redactor de tarjetas de felicitaciones, desesperadamente y en vano, busca a la mujer de sus sueños, y posiblemente su nueva colega Summer Finn sea “la indicada”, pero ella no cree que el amor. Verdadero exista.
- Disponible en Disney+
La Joya de la Familia
(Película)
La presumida y ultra ejecutiva Meredith Morton se aventura a salir de Manhattan para conocer a la familia de su novio Everett Stone. Un huésped sorpresa, dos desconcertantes romances y muchas cervezas serán necesarios para lograr descongelar el témpano que cubre a Meredith y así derretir los corazones de los Stone.
- Disponible en Disney+
Scenes from a Marriage
(Serie)
En esta reinvención del clásico sueco de 1973, el director Hagai Levi (En Terapia, Our Boys) examina las representaciones del amor, el odio, el deseo, la monogamia, el matrimonio y el divorcio a través de la lente de una pareja moderna en Estados Unidos.
- Disponible en Max
Historia de un matrimonio
(Película)
Mientras el pasado derrama sus huellas, una familia abre el corazón para cerrar las cicatrices del divorcio. Dirigida por el nominado al Ñoscar Noah Baumbach.
- Disponible en Netflix
Historia de fantasmas
(Película)
Casey Affleck y Rooney Mara protagonizan esta historia de amor y duelo sobre un fantasma que sigue su afligida esposa a su antigua casa.
- Disponible para renta en YouTube ($20.00); Google Play Películas ($20.00); Apple TV ($50.00) y Amazon Prime Video ($99.00)