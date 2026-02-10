Publicidad

Cine y TV

‘La Momia 4’ con Brendan Fraser y Rachel Weisz ya tiene fecha de estreno

Universal Pictures reveló la fecha exacta del estreno en cines de ‘La Momia 4’, que retomará la historia de la exitosa franquicia de inicios de siglo.
mar 10 febrero 2026 04:12 PM
la-momia-4-fecha-de-estreno.jpg
Brendan Fraser y Rachel Weisz son parte del reparto de 'La Momia 4', película que ya tiene fecha de estreno oficial. (Foto: IMDb)

Es oficial: volveremos a ver a Brendan Fraser y Rachel Weisz en las pantallas de cine, pues la película La Momia 4 ya tiene fecha de estreno oficial, con lo que una de las franquicias de acción más importantes de inicios de los 2000 vuelve con las estrellas que marcaron a toda una generación.

Universal Pictures reveló que el estreno en cines de la secuela de The Mummy será en 2028 y la participación de ambos intérpretes está garantizada, revelaron medios especializados como Variety .

‘La Momia 4’: fecha de estreno y todo lo que se sabe

La franquicia de La Momia cautivó al mundo en 1999, con la primera película del aventurero Rick O’Connell y la egiptóloga Evelyn Carnahan, quienes están tras la búsqueda de un tesoro que accidentalmente revive una antigua maldición egipcia y dota a un sacerdote de poderes sobrenaturales.

Esta película fue todo un éxito en taquilla, entre otras cosas porque Brendan Fraser era uno de los actores más codiciados, pues su participación en cualquier película era garantía de ventas.

Después de la primera película, le siguieron La Momia Regresa, en 2001, y años después, en 2008, se lanzó La Momia: La tumba del emperador dragón, aunque en esa tercera entrega no participó Weisz.

Ahora, para La Momia 4, están confirmadas las actuaciones de Brendan Fraser y Rachel Weisz en sus papeles de Rick y Evelyn.

FECHA DE ESTRENO:

Sí, ya está confirmada la fecha exacta: La Momia 4 tendrá su estreno en cines el 19 de mayo de 2028. Los detalles de la historia aún no se revelan.

La película es dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Guillet, mientras que el guion está a cargo de David Coggeshall; mientras que Fraser es productor ejecutivo, junto con Jason F. Brown y Denis Stewart.

