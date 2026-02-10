‘La Momia 4’ con Brendan Fraser y Rachel Weisz ya tiene fecha de estreno

Universal Pictures reveló que el estreno en cines de la secuela de The Mummy será en 2028 y la participación de ambos intérpretes está garantizada, revelaron medios especializados como Variety .

‘La Momia 4’: fecha de estreno y todo lo que se sabe

La franquicia de La Momia cautivó al mundo en 1999, con la primera película del aventurero Rick O’Connell y la egiptóloga Evelyn Carnahan, quienes están tras la búsqueda de un tesoro que accidentalmente revive una antigua maldición egipcia y dota a un sacerdote de poderes sobrenaturales.

Esta película fue todo un éxito en taquilla, entre otras cosas porque Brendan Fraser era uno de los actores más codiciados, pues su participación en cualquier película era garantía de ventas.

Después de la primera película, le siguieron La Momia Regresa, en 2001, y años después, en 2008, se lanzó La Momia: La tumba del emperador dragón, aunque en esa tercera entrega no participó Weisz.