El epítome del absurdo vuelve al cine: Johnny Knoxville anuncia nueva película de ‘Jackass’

La nueva entrega de la franquicia más disparatada del cine y la televisión llegará en verano de este año, según una publicación que el propio Knoxville hizo en Instagram, anunciando que Jackass 5 será una realidad.

“¡Iniciamos con todo este año! Queremos compartirles que Jackass regresa este verano. Los vemos en cines el 26 de junio. ¡Se vienen más cosas, pero queríamos que primero lo supieran por nosotros!”, dice la publicación compartida por Knoxville, Paramount Pictures, la cuenta oficial de la producción y Gorilla Flicks, la compañía productora fundada por Jeff Tremaine.



Esta nueva película llega cuatro años después de Jackass Forever en la que, como recordarás, Johnny Knoxville resultó herido por una cornada de toro, mientras que Steve-O permitió que sus genitales fueran cubiertos por abejorros.

Jackass es conocida precisamente por eso: realizar acrobacias peligrosas y absurdas y bromas autolesivas entre un grupo de amigos que ponen sus propias vidas en riesgo.

Según informó Variety, en la nueva entrega participarán integrantes nuevos, como Zack Holmes, Sean Poopies McInerney, Jasper Dolphin, Eric Manaka y Rachel Wolfson.

Lo que comenzó como un reality show de humor en el extinto canal MTV, se transformó en una exitosa (y muy rentable) franquicia que sigue a hombres haciendo acrobacias bastante riesgosas y ahora tendrá una nueva película.

