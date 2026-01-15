Sophie Turner compartió una foto impactante que no sabíamos que nos urgía ver: su primer look completamente caracterizada como la icónica Lara Croft.
La revelación que no sabíamos que necesitábamos: Sophie Turner como Lara Croft
La actriz será la protagonista del reboot de la franquicia de Tomb Raider, que nació de los videojuegos lanzados en 1996 y que posteriormente tuvo una primera entrega en 2001 con Angelina Jolie como estrella principal.
Ahora, Sophie Turner se adueña del papel de Lara Croft, la famosa aventurera que siempre carga con armas y viste con sus distintivos shorts y camiseta ajustada.
Prime Video anunció que ya inició la producción de la primera temporada de la serie de Tomb Raider, aunque aún se desconoce la fecha de estreno.
Así se ve Sophie Turner como Lara Croft
Además de Turner, la serie ya tiene confirmado a un poderoso elenco:
- - Sigourney Weaver
- - Jason Isaacs
- - Martin Bobb-Semple
- - Jack Bannon
- - John Heffernan
- - Bill Paterson
- - Paterson Joseph
- - Sasha Luss
- - Juliette Motamed
- - Celia Imrie
- - August Wittgenstein
Uno de los detalles que genera muchísima expectativa alrededor de la serie es que Phoebe Waller-Bridge es la creadora, escritora, productora ejecutiva y co-showrunner de Tombs Raider, y Jonathan Van Tulleken será el director.