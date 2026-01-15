Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cine y TV

La revelación que no sabíamos que necesitábamos: Sophie Turner como Lara Croft

La actriz publicó una foto en la que se le ve caracterizada como el famoso personaje de ‘Tomb Raider’.
jue 15 enero 2026 11:45 AM
Foto de Sophie Turner en la alfombra roja de "Steal", en Londres
Sophie Turner protagonizará la serie de 'Tomb Raider', dándole vida a la icónica Lara Croft. (Foto: Stuart C. Wilson/Getty Images)

Sophie Turner compartió una foto impactante que no sabíamos que nos urgía ver: su primer look completamente caracterizada como la icónica Lara Croft.

Publicidad

La actriz será la protagonista del reboot de la franquicia de Tomb Raider, que nació de los videojuegos lanzados en 1996 y que posteriormente tuvo una primera entrega en 2001 con Angelina Jolie como estrella principal.

Te recomendamos:

que-ver-en-netflix-estrenos-de-series-peliculas-2026.jpg
Cine y TV

Series y películas: 5 estrenos (muy) esperados en Netflix para 2026

Ahora, Sophie Turner se adueña del papel de Lara Croft, la famosa aventurera que siempre carga con armas y viste con sus distintivos shorts y camiseta ajustada.

Prime Video anunció que ya inició la producción de la primera temporada de la serie de Tomb Raider, aunque aún se desconoce la fecha de estreno.

Así se ve Sophie Turner como Lara Croft

sophie-turner-lara-croft.jpg
El primer vistazo de Sophie Turner como Lara Croft, rumbo a la serie de Tomb Raider. ( Foto: Instagram Sophie Turner )

Publicidad

Además de Turner, la serie ya tiene confirmado a un poderoso elenco:

  • - Sigourney Weaver
  • - Jason Isaacs
  • - Martin Bobb-Semple
  • - Jack Bannon
  • - John Heffernan

Puedes leer:

avengers-doomsday-personajes-marvel.png
Cine y TV

‘Avengers: Doomsday’: Todos los personajes confirmados que regresan al MCU

  • - Bill Paterson
  • - Paterson Joseph
  • - Sasha Luss
  • - Juliette Motamed
  • - Celia Imrie
  • - August Wittgenstein

Uno de los detalles que genera muchísima expectativa alrededor de la serie es que Phoebe Waller-Bridge es la creadora, escritora, productora ejecutiva y co-showrunner de Tombs Raider, y Jonathan Van Tulleken será el director.

Publicidad

Tags

Sophie Turner Tomb Raider Phoebe Waller-Bridge

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad