La revelación que no sabíamos que necesitábamos: Sophie Turner como Lara Croft

La actriz será la protagonista del reboot de la franquicia de Tomb Raider, que nació de los videojuegos lanzados en 1996 y que posteriormente tuvo una primera entrega en 2001 con Angelina Jolie como estrella principal.

Ahora, Sophie Turner se adueña del papel de Lara Croft, la famosa aventurera que siempre carga con armas y viste con sus distintivos shorts y camiseta ajustada.

Prime Video anunció que ya inició la producción de la primera temporada de la serie de Tomb Raider, aunque aún se desconoce la fecha de estreno.

Así se ve Sophie Turner como Lara Croft