El escenario está listo y ahora el elenco comienza a tomar forma: la temporada 4 de The White Lotus ya tiene a sus primeros integrantes del reparto, que incluye a Helena Bonham Carter y Chris Messina.
Helena Bonham Carter se une al elenco de ‘The White Lotus 4’
Ya se había hablado que ambos intérpretes estaban en negociaciones para unirse a la serie de HBO Max, y ya confirmó su participación, así como la de Marissa Long, quien debutará en televisión.
Más sobre la serie:
Como es costumbre con esta producción, los detalles sobre el elenco completo así como la historia que seguirá se mantienen en secreto, pero sí se sabe que tanto Bonham Carter, como Messina y Long se unen a Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig y AJ Michalka para la cuarta temporada, informó Variety .
Hasta el momento, ya se confirmó que The White Lotus 4 se realizará en distintas locaciones de la Riviera Francesa, así como en París.
El creador Mike White continúa como escritor, director y productor ejecutivo, mientras que David Bernard y Mark Kamine siguen en la producción ejecutiva.
Helena Bonham Carter, conocida por sus extravagantes personajes, ha sido nominada al Oscar en dos ocasiones: a Mejor actriz de reparto por El discurso del rey (2010) y a Mejor actriz por Las alas de la paloma (1997). Además tiene numerosas nominaciones a los Globos de Oro y los Emmys.
Por su lado, Chris Messina ha actuado en películas como Argo, Birds of Prey y I care a lot, y en series como Sharp Objects, de HBO.