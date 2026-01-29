Helena Bonham Carter se une al elenco de ‘The White Lotus 4’

Ya se había hablado que ambos intérpretes estaban en negociaciones para unirse a la serie de HBO Max, y ya confirmó su participación, así como la de Marissa Long, quien debutará en televisión.

Como es costumbre con esta producción, los detalles sobre el elenco completo así como la historia que seguirá se mantienen en secreto, pero sí se sabe que tanto Bonham Carter, como Messina y Long se unen a Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig y AJ Michalka para la cuarta temporada, informó Variety .

Hasta el momento, ya se confirmó que The White Lotus 4 se realizará en distintas locaciones de la Riviera Francesa, así como en París.