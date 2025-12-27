Las 5 peores películas de 2026

Para hacer este conteo, consultamos distintas fuentes: desde los críticos especializados de Variety y The Guardian, hasta los promedios y valoraciones del público en IMDb, Rotten Tomatoes y Letterboxd.

El resultado es un top 5 que reúne decepciones taquilleras, sagas maltratadas y apuestas que nadie defendió:

‘Kinda Pregnant’: la comedia que ni los fans de Amy Schumer defendieron

- 28% crítica de Rotten Tomatoes

- 1.8 estrellas en LetterBoxd

- 4.9/10 en IMDb

Probablemente esta sea la señal de Amy Schumer para dedicarse a otras cosas, porque sus últimas películas de plano ya no tienen ni de cerca el mismo éxito que hace unos años. Esta película relata la historia de Lainy, una mujer que ve cómo el sueño de formar una familia comienza a deshacerse y, cuando una de sus mejores amigas le anuncia su embarazo, sus celos la llevan a anunciar su embarazo… que es completamente falso.

- Disponible en Netflix

- Género: comedia romántica

- Director: Tyler Spindel

‘Blanca Nieves’: el live action de Disney que terminó en desastre

- 39% crítica de Rotten Tomatoes

- 1.8 estrellas en LetterBoxd

- 2.2/10 IMDb

Desde hace ya unos años, Disney comenzó a ver cómo sus live action no obtienen el éxito esperado, pero esta película fue la gota que derramó el vaso. Basada en la historia de los Hermanos Grimm, pero con el toque mágico de la empresa del ratón, vemos a Rachel Zegler transformada en la hermosa princesa que huye de su madrastra, la bruja Gal Gadot, para salvar su vida y su refugio de salvación lo encuentra con siete hombres de talla baja que la ayudan y acompañan. Esta película tuvo un presupuesto de 270 mdd y una recaudación de 205.6 mdd.

- Disponible en Disney Plus

- Género: infantil

- Director: Marc Webb

‘Star Trek: Section 31’, una traición a la saga

- 24% crítica de Rotten Tomatoes

- 1.7 estrellas en LetterBoxd

- 3.8/10 IMDb

Una de las historias de ciencia ficción más queridas de la historia derivó en una de las peores películas de 2026. Protagonizada por Michelle Yeoh quien interpreta a la emperatriz Philippa Georgiou, relata el momento en que debe proteger a la Federación Unida de Planetas, mientras debe enfrentarse a sus errores y malas decisiones del pasado.

- Disponible en Paramount+ y Prime Video

- Género: ciencia ficción

- Director: Olatunde Osunsanmi

‘Captain America: Brave New World’: el cansancio del MCU

- 46% crítica de Rotten Tomatoes

- 2.4 estrellas en LetterBoxd

- 5.6/10 IMDb

Aunque nos hubiera encantado que a esta película le fuera bien, lo cierto es que terminó en el conteo de las peores películas del año y probablemente tenga que ver con el cansancio del público de la misma fórmula del cine de superhéroes, específicamente del Universo Cinematográfico de Marvel. La historia se centra en los momentos posteriores a la reunión que Sam Wilson (el Capitán América) tuvo con el presidente Thaddeus Ross, lo que lo pone en medio de un incidente internacional que lo lleva a descubrir una conspiración que podría ser catastrófica para el mundo entero.

- Disponible en Disney Plus

- Género: Acción

- Director: Julius Onah

‘The Strangers: Chapter 2’, el mayor fracaso del terror en 2025

- 15% crítica de Rotten Tomatoes

- 1.8 estrellas en LetterBoxd

- 4.7/10 IMDb

De este conteo, esta es la peor película de las peores películas de 2025. En un año en el que el cine de terror tuvo grandes estrenos, The Strangers: Chapter 2 fue un desastre. La historia sigue a los tres maníacos enmascarados de la película anterior, que descubren que Maya, su víctima, sigue viva y van tras ella. La pobre mujer vuelve a verse envuelta en una lucha por sobrevivir.

- Disponible para renta en Apple TV+ y Prime Video

- Género: terror

- Director: Renny Harlin

Bonus: ‘TRON: Ares’, la decepción que dividió a los fans

- 53% crítica de Rotten Tomatoes

- 2.7 estrellas en LetterBoxd

- 6.3/10 IMDb

No podíamos dejar de mencionar a TRON: Ares en este conteo de las peores películas de 2025. Protagonizada por Jared Leto (otra película del actor que fracasa en taquilla), es parte de la franquicia de ciencia ficción de 1982. Narra el momento en el que la humanidad se encuentra con seres de Inteligencia Artificial por primera vez cuando Ares, un sofisticado programa computacional, abandona el mundo digital para realizar una misión en el mundo físico.

- Disponible en Disney Plus a partir del 14 de enero

- Género: ciencia ficción

- Director: Joachim Rønning

Ahora sí, este es nuestro conteo final. ¿Cuál muy mala película de 2025 consideras que nos faltó?