Hoy, Warner Bros. y Legendary Entertainment, las productoras de la película, revelaron el poster, teaser y fecha de estreno en cines con un pequeño adelanto, lo que la hace uno de los estrenos más esperados para 2026.

‘Digger’, de qué trata la nueva película de Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise que se estrena en 2026

¿Por qué genera tanta expectativa esta nueva película? Porque marca el regreso de Alejandro González Iñárritu al cine de habla inglesa desde 2015, cuando estrenó The Revenant , que le valió el Oscar a Mejor director por segundo año consecutivo. Además, junto al propio Tom Cruise, el mismo produce Digger.

Un dato no menor sobre el por qué importa esta nueva película del director mexicano es que se volvió a reunir con Nicolas Giacobone y Alexander Dinelaris para escribir el guion en conjunto. Con ellos dos trabajó Birdman , película que en 2014 le dio el Oscar tanto a Mejor director como a Mejor guión. Además de que Sabrina Berman también se unió al equipo de escritores.

Ahora, con Digger, González Iñárritu presentará una comedia protagonizada por Tom Cruise, cuyo personaje –llamado Digger Rockwell– es descrito como “el hombre más poderoso del mundo” y se embarca en una misión de probarle al mundo que “él es el salvador” antes de que el gran desastre que él mismo provocó destruya a la humanidad.

La grabación de esta película se desarrolló durante seis meses en Londres y tiene su fecha de estreno para el 2 de octubre de 2026, lo que sugiera que la película podría tener una premier en el Festival de Cine de Venecia, el evento cinematográfico preferido del director, quien ha presentado primero ahí trabajos como Bardo, Birdman y 21 Gramos.

REPARTO DE ‘DIGGER’, LA NUEVA PELÍCULA DE TOM CRUISE

Si bien Tom Cruise es el protagonista de la nueva película, el elenco también incluye a:

- Sandra Hüller

- Riz Ahmed

- John Goodman

- Michael Stuhlbarg

- Jesse Plemons

- Sophie Wilde

- Emma D’Arcy

Además, las productoras revelaron el primer póster de la película y un teaser de la misma que inicia con “O Green World”, canción de Gorillaz estrenada en 2005.

MIRA AQUÍ EL ADELANTO DE ‘DIGGER’, LA NUEVA PELÍCULA DE ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU Y TOM CRUISE:

Ficha rápida para saber más de ‘Digger’, la nueva película de Alejandro González Iñárritu