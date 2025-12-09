Durante la presentación de The Boys en el CCXP Brasil 2025, el también guionista y director, acompañado de parte del elenco, anunció que la última temporada de la serie se estrenará el próximo abril, marcando el cierre del universo que ha cautivado a millones.

'The Boys' temporada 5: los primeros detalles de la última entrega

Y Kripke no dudó en asegurar que esta última entrega es la mejor que han hecho por lo complejo que es desarrollar una historia de esta naturaleza. “Tienes que crear bromas que no has hecho antes e historias, e ir más profundo con estos personajes”, dijo.

Por ejemplo, Colbie Minifie explicó que Ashley –su personaje que originalmente aparecía con un rol menor en la primera temporada– adquirió mayor relevancia conforme se desarrollaba la historia y su arco personal es uno de los ganchos más sorprendentes para el cierre pues ahora “tiene superpoderes”, aunque todo quedará claro hasta la quinta y última temporada.

MIRA EL TEASER DE LA ÚLTIMA TEMPORADA QUE SE PRESENTÓ EN CCXP BRASIL 2025:

A Minifie y Kripke les acompañaron Karen Fukuhara (Kimiko), Laz Alonso (Mother's Milk), Tomer Capone (Frenchie) y Colbie Minifie (Ashley), quienes frente a miles de fans presentaron los primeros detalles de la última temporada en el Thunderstage.

‘The Boys’: el final de una historia que rompió el molde

En CCXP Brasil 2025, Erin Moriarty –quien interpreta a Annie– comentó que esta serie la arruinó de la mejor manera posible, pues “ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, pero también me ha arruinado, estoy tan agradecida, pero también me pregunto: '¿qué voy a hacer después ahora que he vivido en este mundo tan absurdo, tan divertido, tan triste?’, no lo sé, pero me siento muy agradecida".

Fukuhara adelantó que el adiós a este proyecto deja un sabor agridulce, y que la despedida de sus colegas, en especial de Frenchie (Capone), con quien su personaje Kimiko mantiene una relación especial, es lo que más va a extrañar; mientras que Capone afirmó que una de las maneras más eficaces de mantener unido al equipo durante las filmaciones fue jugar backgammon todos juntos.

'The Boys' temporada 5 será la última de la serie. (Foto: Cortesía CCXP Brasil 2025)

Por último, Kripke se despidió asegurando que quiere que “la gente diga que fue divertido, y que cuando alguien frente a ti te diga que tiene todas las respuestas y que puede salvarte, sepas que es pura mentira. Así quiero que la gente recuerde este show”.

‘The Boys’ 5: fecha de estreno

La quinta y última temporada de The Boys, en la que sabremos el final de Homelander, Billy Butcher, Annie January, Soldier Boy y todos los personajes que la integran, se estrenará el próximo miércoles 8 de abril de 2026, por Prime Video.

¿Qué esperar del final de ‘The Boys’?