‘V for Vendetta’ tendrá su propia serie; esto se sabe

Pues bien, HBO está desarrollando una serie para televisión y sus productores ejecutivos son nada más y nada menos que James Gunn y Peter Safran, de DC Studios. Según información publicada por Variety , el escritor que está desarrollando el guión de la serie es Pete Jackson.

¿De qué se trata ‘V for Vendetta’?

En español la conocimos como V de Venganza y la película de 2005 fue protagonizada por Hugo Weaving como V y Natalie Portman como Ebay Hammond. La historia se basa en un cómic escrito por Alan Moore que ilustró David Lloyd y que fue publicado en 1982.

La historia se desarrolla en Reino Unido y relata la vida de un país viviendo una realidad distópica, al ser controlado por un partido fascista de extrema derecha llamado Fuego Nórdico. Entre los habitantes se encuentra V, un anarquista que utiliza la máscara de Guy Fawkes y, a través de distintas acciones de resistencia en contra del gobierno, busca desestabilizar al sistema político, ayudado por Evey Hammond, una joven que trabaja en la cadena de televisión oficial.

Lo que se sabe de la serie de ‘V de Venganza’

Según la publicación estadounidense, esta serie será una de las últimas live action de DC Comics que llegarán a HBO Max, que últimamente ha apostado por ambiciosas producciones como The Penguin (protagonizada por Colin Farrel y Cristin Milioti), que ganó nueve premios Emmy. Otra gran serie de la plataforma basada en cómics es Watchmen, estrenada en 2019, antes de la llegada de James Gunn.

En próximos meses también se estrenará Lanterns, basada en el personaje de Linterna Verde.

En cuanto a Peter Jackson, fue el responsable de escribir Somewhere Boy, una serie nominada a los Bafta en 2022; además adaptó el libro The Death of Bunny Munro, escrito por Nick Cave, para una serie del mismo nombre.

