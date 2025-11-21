¿Te gusta el true crime? Elegimos 5 series documentales top para ti

Esta atracción no es nueva para la ciencia. Según la psicología , conocer más sobre crímenes reales, sobre todo aquellos que pueden parecer humana y socialmente inentendibles, nos atraen porque se cumplen ciertas necesidades, como entender mejor patrones y motivos, nos puede hacer sentir más seguridad por el la información que se nos proporciona e incluso hay cierta regulación emocional del miedo o la rabia.

5 series documentales de crímenes reales para ver en streaming

Si te interesan este tipo de contenidos documentales, entonces tenemos una lista que puede gustarte. Elegimos cinco docuseries de true crime disponibles en distintas plataformas de streaming para que prepares tus palomitas, lleves una cobija, te pongas cómodo en el sillón y maratonees estas producciones.

MI PADRE, EL ASESINO BTK

Recién se estrenó hace unas semanas y esta serie documental ya está dentro de nuestras favoritas. Aborda el caso de Dennis Rader, un hombre de familia y líder explorador que también es un brutal asesino en serie que permanece en prisión por los homicidios de 10 personas, en Wichita, Kansas. Los crímenes sucedieron entre 1974 y 1991, y ahora su hija, Kerri Rawson, cuenta su propia historia en la búsqueda de entender mejor a Dennis, su padre.

Disponible en Netflix

MARCIAL MACIEL, EL LOBO DE DIOS

Todos conocemos la terrible historia del padre Marcial Maciel y esta serie documental no se trata de los abusos y agresiones que cometió (aunque no se obvian en ningún momento), sino de la construcción política y su empoderamiento, las mentiras sobre las que construyó su poder que perduró hasta su muerte.

Disponible en HBO Max

THE FOX HOLLOWS MURDERS

Esta docuserie de true crime sigue a Jeff Jellison, forense del condado de Hamilton, quien reabre un caso archivado décadas atrás. El caso no es fácil: en el bosque detrás de Fox Hollow Farms, propiedad de Herb Baumeister, se encontraron más de 10,000 fragmentos óseos esparcidos por las tierras.

Disponible en Disney Plus

ANATOMY OF LIES

Una mujer que “acomodó” su vida como si fuera una serie de televisión y, justamente, llegó a una de las producciones más exitosas y longevas de la televisión no solo estadounidense, sino internacional. Esta serie documental relata la historia del equipo creativo de la serie Grey’s Anatomy y cómo todas estas personas fueron engañadas por las mentiras de Elisabeth Finch. La historia de una mitómana que cruzó la línea entre los guiones para la serie y su vida real.

Incluso si no te gusta esta serie de Shonda Rhimes vale la pena ver la serie.

Disponible en HBO Max y Prime Video

CARMEL, ¿QUIÉN MATÓ A MARÍA MARTA?

Este es uno de los casos judiciales argentinos más famosos y más impactantes. Ocurrió en octubre de 2002, cuando la socióloga María Marta García Belsunce murió en su casa, primero se dijo que había sido un accidente doméstico… un mes y medio después se “descubrió” que fue asesinada de seis disparos en la cabeza. A partir de este hallazgo, todo el barrio privado de Carmel, en Buenos Aires, comenzó a ser investigado.