Uno de los animes más recientes en ganarse los corazones latinos es Gachiakuta, una producción que se centra en la historia de Rudo Surebrec, un joven huérfano que habita un mundo dividido entre la Esfera –una ciudad en el cielo dominada por los ricos y poderosos– y el Suelo –el mundo inferior lleno, literalmente, de la basura que desechan los de la Esfera y poderosas bestias hechas de esos desechos–.

Surebrec se une a los “Limpiadores”, un grupo dedicado a exterminar a las bestias que habitan el Suelo. Para enfrentar a esos monstruos hacen uso de poderes extraordinarios provenientes del vínculo que tienen con objetos especiales. La segunda temporada de Gachiakuta acaba de estrenarse en Crunchyroll .

En el marco de CCXP Brasil 2025 , platicamos con Hirotsugu Ogo, general manager en Avex Animation Inc., y con Isao Tagai, producer and senior animation manager en Kodansha, sobre el presente y futuro de Gachiakuta y la industria del anime.

LIFE AND STYLE: ¿Por qué creen que Gachiakuta ha sido tan bien recibido por audiencias de todo el mundo, en especial América Latina?

Hirotsugu Ogo: Pienso que es principalmente por el compañerismo, por dar lo mejor de uno mismo para mejorar tus habilidades, ascender. Tal vez gente alrededor del mundo siente empatía por eso. También hay mucho grafiti en este anime, y tal vez a la gente alrededor del mundo le gusta mucho este tipo de arte.

Isao Tagai: La principal razón, tal vez, es porque hay muchas diferencias de clases. Tenemos el cielo, donde hay una clase muy rica, y la parte baja, donde tienen mucha basura, un área desesperada, pero también ahí dan su mayor esfuerzo para sobrevivir. Este esfuerzo es lo que tiene la simpatía de la audiencia.



L&S: ¿Cómo es el proceso del trabajo de musicalización y actuación de voz para darle vida a Gachiakuta?

Ogo: Los autores del manga (Kei Urana y Andō Hideyoshi) son muy colaborativos. Tenemos muchas juntas con ellos, los músicos, el director. Por eso podemos crear un anime tan grandioso a partir de algo que los autores atesoran tanto.

Tagai: Los autores tienen una visión muy clara de quien quieren que haga la música, o quienes quieren que sean los actores de voz. Como representante de ellos, me encargo de conseguir a estas personas específicas que los autores tienen en mente.

L&S: ¿Cuál es el mayor reto al producir Gachiakuta?

Ogo: Creo que los dos principales retos es que los dibujos de Urana-sensei son muy hermosos, y pensar cómo podíamos animar esos dibujos fue bastante difícil. Además, tenemos mucho grafiti en esta serie. Debíamos lograr poner esto en la animación de una gran manera para respetar el trabajo.

Tagai: Los dibujos son maravillosos, y necesitamos hacer lo mejor para la animación. Estos dibujos tienen muchas líneas, es bastante difícil llevarlo a la animación



L&S: Gachiakuta ha cautivado a audiencias en muchos países. ¿Cómo impacta a la serie saber que tiene audiencia tan diversa y tan grande?

Ogo: Me pone muy contento saber eso. Obviamente al pensar en este manga, y en la calidad de la animación de Bones (Film), sabía que a la gente le gustaría, pero no esperaba que a tanta gente le encantaría

Tagai: Cuando produjimos este anime, teníamos a los públicos extranjeros en mente, pero no esperábamos este éxito. Eso nos pone muy contentos.