La biopic de Michael Jackson, protagonizada por su sobrino, ya tiene trailer

En la película, que se estrenará el próximo año, Jaafar Jackson interpreta a su tío, Michael Jackson, y Kendrick Sampson actúa como Quincy Jones. En este primer trailer Jones le dice a Jackson: “Sé que has esperado mucho tiempo por esto. Las pistas están grabadas, las canciones están listas. Hagámoslo desde el inicio”, seguido de momentos de la infancia del cantante y algunas de sus presentaciones y videos musicales más conocidos.

‘Michael’: reparto de la película biográfica de Michael Jackson

Además de Jaafar Jackson como Michael, y Kendrick Sampson como Quincy Jones, actúan:

Miles Teller , como el abogado y asesor del Rey del Pop John Branca.

, como el abogado y asesor del Rey del Pop John Branca. Colman Domingo será Joe Jackson, padre del cantante.

será Joe Jackson, padre del cantante. Nia Long actuará como Katherine Jackson, mamá de Michael.

actuará como Katherine Jackson, mamá de Michael. Jessica Sula , como LaToya Jackson.

, como LaToya Jackson. Larenz Tate , como Berry Fordy, el fundador de Motown Records.

, como Berry Fordy, el fundador de Motown Records. Laura Harrier será la ejecutiva musical Suzanne de Pass.

será la ejecutiva musical Suzanne de Pass. Kat Graham interpretará a la gran Diana Ross.

La película biográfica de Michael Jackson tiene como fecha de estreno el 24 de abril de 2026 y explorará el viaje del Rey del Pop para convertirse en una superestrella de la música, “presentando una mirada íntima de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes y pioneros que el mundo ha conocido”, según dice la sinopsis oficial.

MIRA EL TRAILER DE 'MICHAEL':

De quién es hijo Jaafar Jackson, el sobrino de Michael Jackson

El actor Jaafar Jackson, de 29 años, interpretará a su tío Michael Jackson en Michael.

Jaafar es hijo de Jermaine LaJaune Jacksun (se cambió el apellido de Jackson a Jackson), bajista de soul y cuarto hijo de la familia Jackson, conformada por nueve hermanos. Cuando era un niño fue vocalista de The Jackson 5, dejó a la banda a mediados de los 70 y fue reemplazado por Randy.

Además de cantar en la banda familiar, Jermaine grabó algunas canciones a dueto con Whitney Houston.

En total tiene nueve hijos, de los que Jaafar es uno de los más chicos. Nacido en Los Ángeles, es cantante, bailarín y actor y su mamá es Alejandra Oaziaza, originaria de Colombia.