Ya está (casi) todo listo para el regreso de Malcolm el de enmedio a la televisión y Frankie Muniz dio un breve adelanto de cómo se verán los hermanos Wilkerson en la serie que se estrenará en Disney+.
Frankie Muniz revela nueva imagen del revival de ‘Malcolm el de enmedio’
El actor publicó en sus redes sociales una foto junto a Christopher Masterson y Justin Berfield, quienes interpretan a Francis y Reese en la serie aunque, advirtió, le pidieron no revelar nada, no pudo contenerse.
“Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego recordé la canción del intro. Estoy muy emocionado de que todos vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos”, comentó Frankie Muniz en su publicación.
A lo que hace referencia el actor es a “Boss of Me”, la canción de intro de la serie interpretada por la banda The Might Be Giants y que en un momento la letra dice: “you’re not the boss of me, now!”.
¿De qué se tratará la nueva temporada de ‘Malcolm el de enmedio’?
El revival de la famosa serie que se estrenó en 2000 y que todavía hoy sigue tan actual como hace 25 años, traerá de vuelta a -casi- todos los integrantes del elenco original.
La historia retoma a la icónica familia Wilkerson en el momento en el que Hal y Lois celebran 40 años de matrimonio, por lo que Malcolm se ve obligado a visitar a su familia acompañado de su hija y su pareja.
REPARTO:
- FRANKIE MUNIZ - MALCOLM
- BRYAN CRANSTON - HAL
- JANE KACZMAREK - LOIS
- CHRISTOPHER MASTERSON - FRANCIS
- JUSTIN BERFIEL - REESE
- CALEB ELLSWORTH-CLARK - DEWEY (en sustitución de Erik Per Sullivan)
- ANTHONY TIMPANO - JAMIE
- VAUGHAN MURRAE - KELLY (hermana menor –y última hija– de los Wilkerson)
- KEELEY KARSTEN - LEAH (hija de Malcolm)
- KIANA MADEIRA - TRISTAN (pareja de Malcolm)
¿Cuándo se estrena la nueva temporada de ‘Malcolm el de enmedio’?
Los nuevos capítulos de la serie se estrenarán por Disney+, la temporada constará de cuatro capítulos y la fecha de estreno está prevista para diciembre de 2025 o inicios de 2026.