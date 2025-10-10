Guillermo del Toro fundará una escuela en Francia para preservar el ‘stop motion’

No es la primera vez que el tapatío hace algo así. Basta recordar que en 2019, asociándose con la Universidad de Guadalajara y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, fundó el Centro Internacional de Animación, mejor conocido como El Taller del Chucho , un estudio especializado en animación. Además, cada año se abre la convocatorio de la Beca Jenkins - Del Toro , para el desarrollo del arte cinematográfico mexicano.

Pues bien, ahora el cineasta anunció que la prestigiosa escuela de artes visuales de Gobelins, así como Netflix y él mismo trabajarán en un centro de preservación del stop motion, el proceso más antiguo de animación.

“El stop motion está perpetuamente al borde de la extinción y lo preservan perpetuamente personas un poco locas”, dijo Guillermo del Toro durante el anuncio del proyecto. “Es un pequeño culto con gente muy devota”, bromeó.

Esta forma de animación es la más antigua de la historia y consiste en simular el movimiento a partir de fotogramas sucesivos de objetos estáticos. El proceso se remonta a finales del siglo XIX.

“Los nombres importantes del stop motion tienen todos más de 50 años”, dijo Del Toro, quien dirigió Pinocho en 2022 utilizando esta técnica.

La inversión total y el equipamiento, según dijo Del Toro, se finalizarán en próximos meses; mientras que Valerie Moatti, directora del centro Gobelins en París, informó que la inauguración se anunciará más adelante.

Con información de AFP