Entrevista| “Ibargüengoitia y Luis Estrada son almas gemelas”: Arcelia Ramírez

“Todo está en los guiones”, dice Arcelia Ramirez, quien interpreta a Arcáncela Baladro y quien trabajó por primera vez con Estrada. “Yo nunca nunca había trabajado con Luis, no sé cómo eran los procesos de él para hacer una película, pero en este caso… hicimos una serie de seis películas, fue una dosis intravenosa de Luis Estrada, pero en este proyecto todo estaba en los guiones, en su dirección, en su mirada y en su guía”.

'Las Muertas', la primera serie de Luis Estrada, se estrena el 10 de septiembre en Netflix. (Foto: Netflix)

Alfonso Herrera coincide: todas las herramientas que requerían como actores estaban en el material que Luis Estrada proveyó. Y es que el director es así: minucioso. “Ya he tenido la posibilidad de trabajar con Luis y algo que ocurre con él es que cuando te dan los libros, cuando te da las herramientas, el material, todo está ahí. Es muy fácil entender que ahí están las respuestas”, dice el actor a Life and Style en entrevista previa al estreno de la serie de Netflix.

Y es que el director se metió por completo en la obra original que Ibargüengoitia publicó en 1974 y que tanto trabajo le costó escribir; en el proceso, desmenuzó a los personajes, investigó el ambiente de la época, desempolvó las incomodidades que un caso tan violento provoca y muestra a las hermanas Baladro como las personas violentas que son, pero que no hicieron todo solas: un sistema corrupto y patriarcal les permitió llegar a donde llegaron.

Y es que la serie de Las Muertas, que tiene su estreno el 10 de septiembre en Netflix, es muy fiel al libro: las voces que narran, los escenarios, los diálogos, la sátira, el humor ácido que te hace reír entre la incomodidad y la incredulidad. A ratos se siente como que Luis Estrada se sentó a platicar con Jorge Ibargüengoitia sobre cómo hacer esta, su primera serie.

Es un matrimonio muy bien avenido el de Ibargüengoitia y Luis. Yo sabía que lo que ahí había eran dos almas gemelas y que eso iba a ser una combinación muy afortunada. Arcelia Ramírez, actriz

“Jorge Ibargüengoitia utiliza el humor negro como vehículo para explicarnos cosas macabras, y al mismo tiempo Luis en todas sus películas, o por lo menos en la pentalogía desde La Ley de Herodes hasta Que Viva México, Ibargüengoitia ha sido un referente en toda su filmografía. Yo me atrevería a decir que es inclusive hasta la raíz de toda esta exploración de la mexicanidad”, opina Alfonso Herrera sobre la mancuerna que el director ha logrado formar con la obra del escritor guanajuatense.

Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán interpretan a las hermanas Baladro. (Foto: Netflix)

Por su lado, Arcelia Ramírez vivió una transformación completa para interpretar a la temible Arcángela Baladro, una mujer que dentro de su maldad, parece no darse cuenta de su violencia que escala conforme lo va necesitando, ya sea para engrandecer su poder e influencia o para defender lo que piensa que es suyo y sobrevivir.

Ramírez subió de peso, cambió su voz, modificó su postura, su gesto se transformó: el peso de Arcángela está sobre sus hombros y toda la experiencia fue guiada a través de la dupla Estrada-Ibargüengoitia.

“Es un matrimonio muy bien avenido el de Ibargüengoitia y Luis, ¿sabes? Yo sabía que lo que ahí había eran dos almas gemelas y que eso iba a ser una combinación muy afortunada”, concluye.

