‘La agente encubierta’, el thriller danés de Netflix que todo el mundo está viendo

¿De qué se trata ‘La agente encubierta’, la nueva serie de Netflix?

Esta serie es un thriller policiaco con lo mejor del cine negro nórdico y desde el primer momento te absorbe a tal punto que no quieres parar hasta terminarla.

La historia fue creada por Adam August y Kasper Barfoed (El caso Hartung) fue el responsable de dirigirla. Relata la historia de Tea, una mujer que fue expulsada de la academia de policía danesa y que recibe una segunda oportunidad cuando Folke, director de la Policía e Inteligencia, le ofrece una misión encubierta.

Sin embargo, Tea es una persona profundamente marcada por su pasado y la misión puede destruir lo poco que ha logrado construir. A lo largo de la serie debe acercarse a Ashley, la joven novia de Miran, un traficante que dirige un imperio de drogas. Sin embargo, hay algo que Tea no previene: la amistad se profundiza lo que desdibuja la lealtad de la policía.

Clara Dessau y Maria Cordsen interpretan a Tea y Ashley, respectivamente. (Foto: Netflix)

La agente encubierta es una historia que explora las complejidades de la identidad y la lealtad cuando las líneas del bien y el mar no son tan claras y el blanco y negro se convierte en una escala de grises.

Sí, puede parecer algo trillado de abordar en un thriller, pero ahí viene lo interesante: más allá de caer en clichés, esta serie sorprende por la forma de contar más que por lo que cuenta.

El reparto de ‘La agente encubierta’

Las actrices y actores que forman parte del elenco de esta serie de Netflix son, por supuesto, de Dinamarca y estos son los papeles que interpretan son:

Esta nueva serie de Netfilx es uno de los mejores thrillers en la plataforma actualmente. (Foto: Netflix)