Netflix por fin reveló la lista completa de las salas de cine en las que podremos ver la nueva película del director mexicano.

MIRA EL NUEVO TRAILER DE LA PELÍCULA:

¿En qué cines de CDMX se puede ver ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro?

La película del monstruo que fascinó a Del Toro desde que era un pequeño niño tiene su estreno programado para el próximo 23 de octubre y llegará a Netflix el 7 de noviembre.

Como sucedió en 2022 con la película de Pinocho, también dirigida por el tapatío, Frankenstein tendrá un estreno limitado en cines independientes (exacto, no se distribuirá ni en Cinépolis ni en Cinemex) y permanecerá solo algunas semanas en cartelera.

En CDMX son 15 cines seleccionados distribuidos alrededor de casi todas las alcaldías de la ciudad. Te compartimos la lista completa y la dirección de cada lugar:

ÁLVARO OBREGÓN:

Cineteca Nacional Chapultepec , Av. Vasco de Quiroga #1401, Colonia Santa Fe.

, Av. Vasco de Quiroga #1401, Colonia Santa Fe. Cinemanía , Altamirano 46, Tizapán San Ángel, San Ángel.

, Altamirano 46, Tizapán San Ángel, San Ángel. Autocinema Coyote Insurgentes, Av. Insurgentes Centro 1729, Guadalupe Inn.

AZCAPOTZALCO

Cinedot Azcapotzalco , Av. Azcapotzalco 527, Centro.

, Av. Azcapotzalco 527, Centro. Cinetop Azcapotzalco, Av. Aquiles Serdán 400, Nextengo.

BENITO JUÁREZ:

Cineteca Nacional Xoco , Av. México Coyoacán 389, Xoco.

, Av. México Coyoacán 389, Xoco. Cinemas WTC, Montecito 38, Nápoles.

COYOACÁN:

Cineteca Nacional de las Artes , Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco.

, Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco. Sala Julio Bracho, CCU Av. Insurgentes Sur 3000, C.U.

CUAUHTÉMOC

Cine Tonalá , Tonalá 261, Roma Sur.

, Tonalá 261, Roma Sur. La Casa del Cine , República de Uruguay 52-segundo piso, Centro Histórico.

, República de Uruguay 52-segundo piso, Centro Histórico. Museo Universitario del Chopo, Dr. Enrique González Martínez 10-P. B, Sta María la Ribera.

IZTAPALAPA

Cinespot Tláhuac, Av. Tláhuac 1535, El Vergel.

MAGDALENA CONTRERAS

Cine Linterna Mágica, Periférico Sur y Glorieta de, Av. San Jerónimo, Puente Sierra.

MIGUEL HIDALGO

Autocinema Coyote Polanco, Prol. Moliere 479, Ampliación Granada.

Lista completa de cines en México que estrenarán ‘Frankenstein’