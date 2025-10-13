Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cine y TV

Los cines seleccionados que tendrán ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro

Netflix ya reveló la lista completa de cines de todo el país a los que podrás ir a ver la nueva película del director mexicano más querido.
lun 13 octubre 2025 11:13 PM
frankenstein-de-guillermo-del-toro-cines-cdmx.jpg
Netflix reveló la lista completa de cines en los que se estrenará 'Frankenstein' de Guillermo del Toro. (Foto: Ken Woroner/Netflix)

Una de las películas más esperadas para esta última parte del año por fin tiene fecha y lugar de estreno. Sí, hablamos de Frankenstein de Guillermo del Toro que llegará a cines seleccionados de todo el país.

Publicidad

Netflix por fin reveló la lista completa de las salas de cine en las que podremos ver la nueva película del director mexicano.

MIRA EL NUEVO TRAILER DE LA PELÍCULA:


¿En qué cines de CDMX se puede ver ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro?

La película del monstruo que fascinó a Del Toro desde que era un pequeño niño tiene su estreno programado para el próximo 23 de octubre y llegará a Netflix el 7 de noviembre.

Te recomendamos:

critica pelicula frankenstein de guillermo del toro
Cine y TV

Entre la monstruosidad y la humanidad: la crítica alaba ‘Frankenstein’, de Del Toro

Como sucedió en 2022 con la película de Pinocho, también dirigida por el tapatío, Frankenstein tendrá un estreno limitado en cines independientes (exacto, no se distribuirá ni en Cinépolis ni en Cinemex) y permanecerá solo algunas semanas en cartelera.

En CDMX son 15 cines seleccionados distribuidos alrededor de casi todas las alcaldías de la ciudad. Te compartimos la lista completa y la dirección de cada lugar:

ÁLVARO OBREGÓN:

  • Cineteca Nacional Chapultepec, Av. Vasco de Quiroga #1401, Colonia Santa Fe.
  • Cinemanía, Altamirano 46, Tizapán San Ángel, San Ángel.
  • Autocinema Coyote Insurgentes, Av. Insurgentes Centro 1729, Guadalupe Inn.

Más sobre la película:

estreno frankenstein de guillermo del toro
Cine y TV

'Frankenstein': así se ve el elenco completo de la película de Guillermo del Toro

AZCAPOTZALCO

  • Cinedot Azcapotzalco, Av. Azcapotzalco 527, Centro.
  • Cinetop Azcapotzalco, Av. Aquiles Serdán 400, Nextengo.

BENITO JUÁREZ:

  • Cineteca Nacional Xoco, Av. México Coyoacán 389, Xoco.
  • Cinemas WTC, Montecito 38, Nápoles.

COYOACÁN:

  • Cineteca Nacional de las Artes, Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco.
  • Sala Julio Bracho, CCU Av. Insurgentes Sur 3000, C.U.

CUAUHTÉMOC

  • Cine Tonalá, Tonalá 261, Roma Sur.
  • La Casa del Cine, República de Uruguay 52-segundo piso, Centro Histórico.
  • Museo Universitario del Chopo, Dr. Enrique González Martínez 10-P. B, Sta María la Ribera.

Te puede interesar:

Vida

Frases para estremecerse con 'Frankenstein' de Mary Shelley

IZTAPALAPA

  • Cinespot Tláhuac, Av. Tláhuac 1535, El Vergel.

MAGDALENA CONTRERAS

  • Cine Linterna Mágica, Periférico Sur y Glorieta de, Av. San Jerónimo, Puente Sierra.

MIGUEL HIDALGO

  • Autocinema Coyote Polanco, Prol. Moliere 479, Ampliación Granada.

Lista completa de cines en México que estrenarán ‘Frankenstein’

frankenstein cines en mexico
Lista completa de cines que estrenarán la película de Guillermo del Toro. (Foto: Netflix)

Publicidad

Tags

Netflix Guillermo del Toro

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad