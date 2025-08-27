Chris Columbus, director de las películas de Harry Potter, se queja del remake

Durante una entrevista al podcast The Rest is Entertainment , el cineasta reaccionó a las fotografías del nuevo elenco, específicamente de Nick Frost en el vestuario de Hagrid, e hizo una crítica dura al respecto.

“Vi en internet las fotografías de Nick Frost como Hagrid en lo nuevo de Harry Potter y estaba usando exactamente el mismo vestuario que nosotros diseñamos para Hagrid. Una parte de mí pensó: “¿qué caso tiene?”. Creí que todos los vestuarios y todo en el nuevo proyecto sería diferente, pero es más de lo mismo”, dijo Chris Columbus, quien dirigió Harry Potter y la Piedra Filosofal (2001) y Harry Potter y la Cámara Secreta (2002).

Además, agregó que ver esas fotos con el vestuario le pareció “muy halagador” porque “es exactamente el mismo vestuario que diseñamos para Hagrid” y afirmó que no siente ningún tipo de “celos” por el remake porque es algo que ya hizo y se siente orgulloso de esas películas.

Eso sí, aseguró que lo que más le provoca curiosidad de la serie será ver al poltergeist Peeves, pues fue un personaje que en las películas debieron dejar fuera porque nunca lograron un diseño en CGI que les convenciera, “nunca pudimos diseñar la escena con el personaje a nuestro gusto, así que la cortaron de la película; creo que eso es lo que más me emociona de la serie de HBO: ver cómo hacen a Peeves”.

Hace algunos meses, Columbus ya se había referido sobre la autora de los libros Joanne Rowling y sus declaraciones transfóbicas. En una entrevista con Variety, el director aseguró que aunque le gusta separar la obra del artista, los ataques de la escritora a la población trans le parece “desafortunada y definitivamente no estoy de acuerdo con lo que ella dice. Es muy triste”.