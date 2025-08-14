Marty Supreme es la nueva película de Josh Safdie protagonizada por Timothée Chalamet –que además marca el regreso de Gwyneth Paltrow y Fran Drescher al cine– en la que relata la vida extraordinaria de un hombre con una personalidad extraordinaria.

La historia de Marty Reisman, el verdadero ‘Marty Supreme’

Marty Reisman era, sin dudarlo, un tipo excéntrico: nació en Lower East Side de Manhattan en los 30 y comenzó a jugar ping pong porque quería ganar “dinero fácil”. Además, era sumamente agradable: hacía reír a la gente y hablaba como una metralleta, a veces usaba una sartén en lugar de las pequeñas raquetas de tenis de mesa y convivía con grandes figuras de la televisión como con cualquier persona en la calle.

Josh Safdie es el director de 'Marty Supreme'. (Foto: IMDb)

Se hizo tan bueno jugando que en 1958 y 1960 se convirtió en el campeón nacional de tenis de mesa y en 1997, a los 67 años, rompió un récord al ganar el campeonato nacional de hardbaat, convirtiéndose en el jugador más veterano en lograr la hazaña en la historia de Estados Unidos.

Él mismo dijo muchas veces que no era ningún santo, ni le interesaba serlo: en su libro de memorias, titulado The Money Player: The Confessions of America’s Greatest Table Tennis Champion and Hustler, relató cómo además de competir, apostaba y, según el New York Times, llegó a ganar suficiente dinero para convertirse tres veces en millonario, pero también perdió el suficiente dinero para ser tres veces un exmillonario.

Y todo esto es apenas una parte de una vida extraordinaria, por lo que no hay duda del por qué Safdie eligió contarla en la película Marty Supreme, y por qué Timothée Chalamet aceptó el reto de protagonizarla.

‘Marty Supreme’: De qué trata la película

En la película, se relata la historia de Marty Mauser, un joven extraordinario para jugar tenis de mesa, pero también para meterse en muchos líos con apuestas clandestinas y una red conocida como la “mafia del ping pong” (sí, eso existió).

MIRA EL TRAILER AQUÍ:

Timothée Chalamet interpreta a Marty, y aunque aún no se conocen los nombres de todos los personajes, se sabe qué papel jugará cada integrante del elenco: Odessa A’zion será la pareja de Marty; Fran Drescher interpretará a su madre; Gwyneth Paltrow regresa al cine interpretando a una actriz famosa, pareja de un mafioso, que se involucra sentimentalmente con Marty; y el rapero Tayler, The Creator debuta como actor.

FECHA DE ESTRENO:

La película tendrá su estreno en cines de todo el mundo el próximo 25 de diciembre.